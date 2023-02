Στη βίαιη καταστολή εξέγερσης σε φυλακές στην περιοχή Χατάι της Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές με αποτέλεσμα τρεις κρατούμενοι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από δέκα δεσμοφύλακες να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία όλα ξεκίνησαν μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία καθώς τα κτήρια των φυλακών είχαν υποστεί ζημιές.

Οι κρατούμενοι ζητούσαν να γίνει έλεγχος πριν μπουν ξανά στα κελιά τους, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που ζητούσαν από τους δεσμοφύλακες να τους επιτραπεί να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους.

Η ανησυχία των κρατούμενων για την τύχη των δικών τους ανθρώπων δεν συγκίνησε τους δεσμοφύλακες, αλλά αντίθετα υπήρξε βίαιη καταστολή της εξέγερσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις φυλακισμένοι να χάσουν τη ζωή τους από τον άγριο ξυλοδαρμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες:

As a result of mass riot in Hatay prison, about 30 guards were injured. pic.twitter.com/eBvInmNmcN