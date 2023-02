Διανύοντας το έκτο εικοσιτετράωρο στις δέκα επαρχίες της Τουρκίας, που ισοπεδώθηκαν, από τους δύο φονικούς σεισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.02.2023), οι διασώστες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι… με θαύματα, που κρατούν τις ελπίδες ζωντανές.

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη Σανλιούρφα στα νοτιοανατολικά της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 21.848 νεκροί, ενώ οι αρχές στη Συρία έχουν ανακοινώσει 3.553 νεκρούς.

Στο Καχραμανμαράς, η 17χρονη Χεντίλ έμεινε 135 ώρες στα χαλάσματα.

Ο 19χρονος Ογουζχάν Μποσνάκ διασώθηκε ύστερα από 133 ώρες, όπως και ένα παιδάκι στο Καχραμανμαράς.

Η πεντάχρονη Σενγκιούλ κατάφερε να μείνει ζωντανή στα συντρίμμια για 132 ώρες, στο Γκαζιάντεπ. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους διασώστες ήταν… πορτοκαλάδα με ανθρακικό.

Το κοριτσάκι διασώθηκε με τον πατέρα του.

