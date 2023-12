Ο σεισμός στις Φιλιππίνες έγινε στις 16.37 ώρα Ελλάδας (22.37 τοπική ώρα) και σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, είχε μέγεθος 7,5 ρίχτερ!

Το επίκεντρο του σεισμούφδ ήταν 19 χιλιόμετρα από την επαρχία Tagbina στις Φιλιππίνες και είχε εστιακό βάθος 63 χιλιομέτρων.



Δείτε στον παρακάτω χάρτη του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, τις περιοχές που ταρακουνήθηκαν από το σεισμό:

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ μάλιστα, έχει ήδη δοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους ενός μέτρου…

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3 — NERV (@EN_NERV) December 2, 2023

An earthquake with a magnitude of 7.5 occurred in the Philippines. A Tsunami warning was issued after the earthquake. #earthquake #Philippines #BreakingNews #news pic.twitter.com/pfRQycxx1O — NOAH (@noahwarpress) December 2, 2023

Συγκλονιστικές είναι οι πρώτες εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα Social Media:

A strong earthquake hit the #Philippines and a tsunami warning also issued.



pic.twitter.com/F8xvoZD2hU — Musa Kayrak (@musakayrak) December 2, 2023

Υπάρχουν πληροφορίες για καταρρεύσεις από τα 7,5 ρίχτερ, γεγονός που επιβεβαιώνουν βίντεο που κυκλοφορούν στα Social Media, όπως το παρακάτω από χώρο άθλησης: