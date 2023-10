Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί από τους χθεσινούς σεισμούς στα δυτικά του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο διαχείρισης καταστροφών, την ώρα που οι τραυματίες πλησιάζουν τους 10.000 ανθρώπους!

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς στο Αφγανιστάν έφτασε τους 2.053, οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.240, ενώ 1.328 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.

Μετά την ισχυρή δόνηση των 6,3 βαθμών ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, καταστρέφοντας περίπου έξι χωριά, με τους σεισμούς αυτούς να είναι από τους φονικότερους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

Εκατοντάδες πολίτες έχουν θαφτεί στα χαλάσματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού.

