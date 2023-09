Στιγμές τρόμου έζησαν και οι Έλληνες που βρίσκονταν στο Μαρακές, την πόλη του Μαρόκου που χτυπήθηκε περισσότερο από τον ισχυρότατο σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των νεκρών στη χώρα της βορειοδυτικής Αφρικής ξεπέρασε τους 1.000, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτούς κάποιος Έλληνας.

Έλληνες που ήταν στο Μαρακές, την πόλη του Μαρόκο που βρέθηκε στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού της τάξης των 6,8 Ρίχτερ περιγράφουν τις στιγμές τρόμου που έζησαν. Εκτός από την ένταση της δόνησης, στον πανικό συνέβαλλε και η διάρκεια που, σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες, έφτασε τα 3 λεπτά.

«Σκέφτηκα ότι εδώ τελειώσαμε. Ήταν κάτι φοβερό», λέει στον ΣΚΑΪ μία Ελληνίδα για το χτύπημα του Εγκέλαδου, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 1.037 νεκρούς, περισσότερους από 1.200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές.

«Ξαφνικά άρχισε να κουνιέται το δωμάτιο που μένω κι ο κόσμος βγήκε στου δρόμους», περιγράφει άλλος Έλληνας που έζησε τον εφιάλτη.

«Ήταν κάτι τρομερό. Να μην το ζήσει άνθρωπος», ανέφερε άλλη Ελληνίδα για τα 6,8 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν ολόκληρες συνοικίες του Μαρακές, γνωστής και ως «Κόκκινη Πόλη», που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

«Άφησα πλημμύρες εκεί και ήρθα στον σεισμό», είπε με πικρό χιούμορ ο Ελληνομαροκινός, Τζαμάλ Μπακατί, που μόλις την Παρασκευή (08.09.2023) έφυγε από την Ελλάδα για το Μαρόκο!

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον σεισμό στο Μαρόκο και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων. Σε αυτήν αναφέρει ότι «με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, οι υπηρεσίες του Υπουργείου κινούνται συντονισμένα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Μαρόκο.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ και με την εταιρεία Aegean Airlines, η οποία δρομολόγησε σχετική πτήση επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Aegean, ένα αεροσκάφος Α320 θα αναχωρήσει χωρίς επιβάτες στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα), από την Αθήνα προς το Μαρακές και θα αναχωρήσει στις 2:10 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) της Κυριακής, 10 Σεπτεμβρίου, για να επιστρέψει στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Όσοι βρίσκονται στο Μαρακές και επιθυμούν να επαναπατριστούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών στα τηλέφωνα +30 210 3681730 / 1350 και με την εταιρεία Aegean Airlines στο τηλέφωνο κέντρο +30 210 6261000».

Το επίκεντρο του φονικού σεισμού ήταν στα βουνά High Atlas, 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Από την πρώτη στιγμή τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, όπως δείχνουν οι εικόνες του Reuters.

Το Μαρόκο κήρυξε το βράδυ του Σαββάτου (09.09.2023) τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (08.09.2023) και άφησε πάνω από 1.000 νεκρούς, ανακοίνωσε το βασιλικό υπουργικό συμβούλιο.

«Αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια», ανέφερε το παλάτι σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP, μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου που έγινε υπό την προεδρία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες διάσωσης για να προμηθεύουν τις πληγείσες περιοχές καθαρό πόσιμο νερό, τρόφιμα, σκηνές και κουβέρτες, υπογραμμίζει παράλληλα η ανακοίνωση.

Βίντεο χρηστών του X (Twitter) αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού, αλλά και τον πόνο ανθρώπων που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα:

🚨🚨🚨 لحظة هلع المواطنين من #زلزال_المغرب واخلاء بيوتهم في مدينة مراكش

She lost her husband and all of her kids during the earthquake in Morocco 🇲🇦 May Allah give her patience 💔 pic.twitter.com/eJoRWNGiD0