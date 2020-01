Ο σεισμός ήταν της τάξεως των 6,8 Ρίχτερ και – όπως ανέμεναν όλοι – έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές! Ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία

Στις πρώτες εικόνες που μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ και στα όσα ανεβάζουν οι χρήστες των social media, κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως άνθρωποι θα έχουν εγκλωβιστεί.

Αμέσως μετά τον σεισμό ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 5,4 Ρίχτερ!

Η στιγμή που βγάζουν τραυματία από τα συντρίμμια

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN

— BNO News (@BNONews) January 24, 2020