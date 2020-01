Πανίσχυρος σεισμός σημειώθηκε στην στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία και σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν 6,8 Ρίχτερ.

Αυτό που τρομάζει ακόμα περισσότερο είναι πως το Ινστιτούτο δίνει εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε Συρία και Ιράκ.

Epicenter of the earthquake in Turkey, which was felt across Turkey and as far away as Syria, Iraq, and Lebanon pic.twitter.com/wGtQiekbVw

📹 | #BREAKING

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey‘s Elazig, forcing people to flee their homes – the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020