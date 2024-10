Σεργκέι Λαβρόφ: Τον πάτησαν στην σύνοδο Brics και ψέλλισε στα «γαλλικά» – «Γ@@@ε ηλ@@ε»

Μία απίστευτη αντίδραση είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της συνόδου Brics, όταν κάποιος πέρασε και του πάτησε το πόδι προκαλώντας την οργή του Σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος τον… «στόλισε» ψιθυριστά.

Την στιγμή από την αντίδραση του Σεργκέι Λαβρόφ κατέγραψαν οι κάμερες την ώρα που στη σύνοδο των Brics μιλούσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως φαίνεται, την ώρα που κάποιος περνούσε πίσω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, πάτησε στο πόδι τον υπουργό Εξωτερικών και δεν του ζήτησε συγγνώμη.

Στα πλάνα φαίνεται ο πόνος του Λαβρόφ από το πάτημα με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ ψέλλισε και μια βρισιά κατά του άνδρα που τον πάτησε λέγοντας «γ@@@ε ηλ@@ε».

Αυτό, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό πλάνο με τον Λαβρόφ που συζητήθηκε, καθώς ρωσικά μέσα ενημέρωσης εστίασαν και στο γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κρατούσε στα χέρια του ένα αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο.

Russian FM Sergei Lavrov, sitting behind President Vladimir Putin during the “#BRICS Plus” leaders’ dialogue, is seen using a foldable phone. @mfa_russia

Russian media had reported that Lavrov replaced his iPhone with a @Huawei phone. pic.twitter.com/6lggrvZSdm