Ο επίσκοπος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Νικάνωρ Μπογκούνοβιτς του Μπανάτ, έκανε πολύ σκληρές δηλώσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ορκίστηκε μάλιστα να καταραστεί όλους όσοι λάβουν συμμετοχή στην πορεία στο Βελιγράδι.

Με αφορμή το Europride, το οποίο διεξάγεται φέτος στο Βελιγράδι, ο Σέρβος επίσκοπος δήλωσε πως: «Αν είχα όπλο, θα το χρησιμοποιούσα», καλώντας σε ένοπλες επιθέσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σημειώνεται πως η σερβική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το EuroPride, το οποίο γιορτάζει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε όλη την ήπειρο, τον Σεπτέμβριο. Γεγονός που θα συμβεί πρώτη φορά σε χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Θα καταραστώ όλους όσοι οργανώνουν και συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο», είπε ο Νικάνωρ σε δηλώσεις που έκανε στις 11 Αυγούστου. «Μπορώ να κάνω τόσα πολλά… Αν είχα όπλο, θα το χρησιμοποιούσα, θα χρησιμοποιούσα αυτή τη δύναμη, αν το είχα, αλλά δεν το έχω» πρόσθεσε, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Balkan Insight.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμμετέχοντες στο EuroPride «θα έρθουν και θα βεβηλώσουν την πόλη του Βελιγραδίου, την ιερή σερβική πόλη».

Bishop Nikanor calls for an armed struggle against the LGBTIQ+ population. He cursed all those who will participate in EuroPride in September in Belgrade and even stated that he would use weapons against the participants. This is what fascism looks like. pic.twitter.com/IR78jZG6LY