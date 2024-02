Σφοδρά πυρά της Ρωσίας στη Νότια Ουκρανία για την ανακατάληψη οικισμού στην Ζαπορίζια

Να εκμεταλλευθεί το «μομέντουμ» της κατάκτησης της Αβντιίβκα φαίνεται πως επιχειρεί η Ρωσία, που επιτίθεται ταυτόχρονα με σφοδρότητα σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία.

Στο στόχαστρο της Ρωσίας έχει μπει τώρα η περιοχή Ρομπότινε, μια κοινότητα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, την οποία ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί στην αντεπίθεσή τους, το περασμένο καλοκαίρι.

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο σήμερα Δευτέρα 19.2.2024 για «σφοδρά πυρά» εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων.

«Ο εχθρός επιχείρησε 10 άκαρπες προσπάθειες εναντίον των θέσεων των αμυντικών δυνάμεων (σ.σ. της Ουκρανίας) στην περιοχή της Ρομπότινε. Εδώ, η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, ο εχθρός βάλλει με σφοδρά πυρά» ανέφερε ο Ντμίτρο Λιχόβι, ο εκπρόσωπος του στρατού στη ζώνη αυτήν.

BREAKING: Ukraine says that Russia is attacking with “heavy fire” near Robotyne in Zaporizhzhia

Σύμφωνα με τον Λιχόβι, ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν «με σημαντικό αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων» αλλά οι Ρώσοι επιτίθενται τώρα σε «μικρές ομάδες (στρατιωτικών), εκτός των τεθωρακισμένων» καθώς και με την αεροπορία τους. «Αυτές οι απόπειρες επιθετικών ενεργειών τις σταματήσαμε, οι εχθροί εξοντώθηκαν στα περίχωρα της Ρομπότινε», είπε από την πλευρά του ο στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάφσκι, ο διοικητής του τομέα.

Το κανάλι DeepState στο Telegram, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Ρωσία κατάφερε να διαπεράσει την ουκρανική άμυνα στο Βερμπόβε, που απέχει μερικά χιλιόμετρα ανατολικά της Ρομπότινε.

Σύμφωνα με το Rybar, άλλο κανάλι στο Telegram που πρόσκειται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η Ρωσία πολιορκεί τα νότια προάστια της Ρομπότινε.

Γίνονται επίσης αναφορές πως ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε επίθεση των Ρώσων κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας.

Robotyne UPD‼️



“Zaporozhzhia area. The enemy’s offensive has been thwarted. Personnel are fleeing. The equipment is destroyed.



At night, the Russians tried to repeat the offensive and storm our positions. All enemy actions are unsuccessful. The equipment is destroyed.… pic.twitter.com/oK0W7WC3eN