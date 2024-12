Σφοδρές συγκρούσεις στη Συρία: Ο στρατός προσπαθεί να κρατήσει τους αντάρτες έξω από τη Χάμα

Ο συριακός στρατός προβάλλει σήμερα, Πέμπτη (05.12.24) «σφοδρή» αντίσταση απέναντι στους αντάρτες, των οποίων ηγούνται τζιχαντιστές, και προσπαθεί να σταματήσει την προέλασή τους προς τη Χάμα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ανακοίνωσε μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι αντάρτες κατάφεραν χθες, Τετάρτη, το βράδυ να περικυκλώσουν σχεδόν τελείως τη Χάμα, ύστερα από την αιφνίδια επίθεση που εξαπέλυσαν από τον βορρά, η οποία τους επέτρεψε να καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, στη Συρία.

«Σφοδρές συγκρούσεις έφεραν αντιμέτωπους στη διάρκεια της νύχτας τους αντάρτες και τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Τζάμπαλ Ζέιν αλ Αμπιντίν, περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια της Χάμα», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Οι κυβερνητικές δυνάμεις προβάλλουν σφοδρή αντίσταση και προσπαθούν να σταματήσουν την προέλαση των ανταρτών», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ράμι Αμπντελραχμάν.

Στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλέστηκαν τα επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε χθες το βράδυ ότι «η ρωσική και η συριακή αεροπορία και οι δυνάμεις πυροβολικού (…) προέβησαν σε πλήγματα που επικεντρώνονταν στους (…) τρομοκράτες» στα περίχωρα της Χάμα.

#Syria: rebel forces have seized control of the strategic town of al-Saan.



This means the road between #Hama and the eastern junction of Ithriyah is now cut. Regime counter-offensive on Aleppo is becoming impossible at this point. pic.twitter.com/KZnCfw2GUo