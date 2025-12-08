Κόσμος

Σιάτλ: Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν ένοπλο που απειλούσε κόσμο – Δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε στους δρόμους του Σιάτλ όταν ένας άνδρας που κρατούσε πιστόλι και απειλούσε κόσμο μέρα μεσημέρι, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Κάμερες στις στολές των αστυνομικών κατέγραψαν τη στιγμή που οι αρχές πυροβόλησαν και ακινητοποίησαν έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους του Σιάτλ κρατώντας και κουνώντας ένα περίστροφο.

Το επεισόδιο έγινε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης 02.12.2025, μετά από πολλές κλήσεις στο 911 που ανέφεραν ότι ένας άνδρας περπατούσε στον δρόμο κουνώντας ένα όπλο και το έστρεφε προς περαστικούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Στείλτε κάποιον γρήγορα», είπε ένας από τους πολίτες που κάλεσαν τις αρχές. «Υπάρχει ένας τύπος που ανεβαίνει την Othello Street από την Rainier Avenue. Κρατάει όπλο στο χέρι και το δείχνει σε όλους όσους περνούν με το αυτοκίνητο.»

Το βίντεο από τις κάμερες των δύο αστυνομικών δείχνει τον άνδρα να κατευθύνεται προς το μέρος τους κουνώντας το όπλο και αγνοώντας τις επανειλημμένες εντολές να το αφήσει κάτω.

«Άφησέ το κάτω! Άφησε το όπλο!» φωνάζει ένας αστυνομικός πολλές φορές.

Οι δύο αστυνομικοί πυροβολούν τότε περισσότερες από 20 φορές, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο άνδρας όμως σηκώνεται ξανά, κουνάει πάλι το όπλο και δέχεται ακόμη μερικούς πυροβολισμούς, μετά τους οποίους μένει κάτω.

«Οι αστυνομικοί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο», ανέφερε το τμήμα.

Η αστυνομία είπε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Κινγκ, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του αστυνομικού τμήματος του Σιάτλ.

 

«Η συμμόρφωση είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, η αποκλιμάκωση επίσης, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει χρόνος όταν κάποιος κρατάει όπλο και πλησιάζει εσένα ή αθώους ανθρώπους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Σον Μπαρνς, στο KOMO-TV μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε αν οι δύο αστυνομικοί θα απομακρυνθούν προσωρινά από τα καθήκοντά τους όσο διαρκεί η έρευνα.

