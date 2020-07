Σοκ προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και το οποίο δείχνει τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασέρνει 2 διαδηλώτριες στο Σιάτλ στην Ουάσινγκτον και τις πετά δεκάδες μέτρα μακρυά!

Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά καθώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αμάξι πήγε με ταχύτητα καταπάνω τους, κι ενώ δεν ήταν καν γεμάτος ο δρόμος.

Η μια γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

