Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος με τους 39 νεκρούς – Η Renfe αποκλείει ανθρώπινο λάθος, βίντεο από drone

Πληθαίνουν τα ερωτήματα και οι πιέσεις στην Ισπανία ώστε να δοθούν εξηγήσεις και να βρεθούν τα αίτια που οδήγησαν στη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία που έλαβε χώρα την Κυριακή (18.01.2026) στα νότια της χώρας, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισπανικών αρχών, οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων είναι 39 αλλά υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθούν.

Ο πρόεδρος της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe απέκλεισε το ενδεχόμενο ο εκτροχιασμός των τρένων στην Ισπανία να οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και στρέφει την προσοχή σε τεχνικά ζητήματα, σύμφωνα με την El Mundo.

Συγκεκριμένα ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, τόνισε ότι η έρευνα στρέφεται πλέον σε πιθανά τεχνικά προβλήματα, και ειδικότερα είτε στους τροχούς των τριών τελευταίων βαγονιών της Iryo, είτε στις υποδομές της σιδηροδρομικής γραμμής. Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των πρώτων στοιχείων που καταγράφουν τα δεδομένα ταχύτητας των αμαξοστοιχιών, τα οποία δείχνουν ότι κινούνταν χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Σε συνέντευξή του στο RNE, που αναμετάδωσε η Servimedia, ο Heredia συμφώνησε με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «εξαιρετικά παράξενο». Εξήγησε ότι δεν μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα, καθώς τα αρχεία των δύο αμαξοστοιχιών δείχνουν ότι κινούνταν «σε ταχύτητα χαμηλότερη από αυτή που είχε οριστεί για το συγκεκριμένο τμήμα».

Τον τραγικό απολογισμό των 39 νεκρών ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση. 48 άτομα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, 12 στην εντατική, ανάμεσά τους κι ένα παιδί.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας). Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo – που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία, με προορισμό τη Μαδρίτη – εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe, κινούμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χλμ την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα social media δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Βίντεο από drone δείχνει το σημείο του δυστυχήματος από ψηλά.

DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πούεντε, δήλωσε πως τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και πρόσθεσε πως τη διαλεύκανση τους θα αναλάβει η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, επισημαίνοντας ότι το τρένο της Iryo ήταν «σχεδόν καινούργιο», ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών.

Tragedy in southern Spain: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Επιπλέον, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παράξενο δυστύχημα όλοι οι τεχνικοί και οι ειδικοί είναι αποσβολωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

«Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και θα ρίξει φως στα αίτια, ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη», κατέληξε.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ δεν θα μεταβεί στο Νταβός – Το τρένο που εκτροχιάστηκε είχε υποβληθεί σε έλεγχο την Πέμπτη

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, στο οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι, ανακοίνωσε το γραφείο του σήμερα.

Λίγο νωρίτερα σήμερα το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού είχε επισημάνει ότι ο Σάντσεθ ακύρωσε όλες τις σημερινές του υποχρεώσεις.

Από την πλευρά της η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Ανθρωποι ούρλιαζαν για βοήθεια, ήταν σαν να έχει γίνει σεισμός» λένε επιβάτες που κατάφεραν να επιζήσουν από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία.

«Ήμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμός και το τρένο όντως είχε εκτροχιαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο Σαλβαδόρ Χιμένες, δημοσιογράφος του RTVE που επέβαινε σε ένα από τα τρένα.

«Το πρόβλημα είναι ότι τα βαγόνια έχουν γίνει μία μάζα με τους ανθρώπους μέσα», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ο Φρανσίσκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα. «Χρειάστηκε ακόμη και να απομακρύνουμε έναν νεκρό για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιον ζωντανό. Είναι δύσκολη, δύσκολη δουλειά», πρόσθεσε.

Ένας επιβάτης με προορισμό τη Μαδρίτη, ο Χοσέ, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, καλώντας για γιατρούς», ανέφερε.

Μια επιβάτης στο δεύτερο τρένο, με προορισμό την πόλη της Ουέλβα, η οποία έδωσε μόνο το μικρό της όνομα Μόνσε, δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ότι το τρένο «με ένα τράνταγμα σταμάτησε εντελώς και όλα σκοτείνιασαν». H ίδια περιέγραψε πως είδε τις αποσκευές να πέφτουν πάνω σε άλλους επιβάτες.

«Η συνοδός πίσω μου χτύπησε το κεφάλι της και αιμορραγούσε. Υπήρχαν παιδιά που έκλαιγαν», πρόσθεσε.

«Ευτυχώς, ήμουν στο τελευταίο βαγόνι. Νιώθω σαν να μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», υπογράμμισε.

Ο 44χρονος Σαντιάγο κάτοικος της Ουέλβα λέει: «Νιώσαμε ένα ξαφνικό τράνταγμα. Το τρένο άρχισε να ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι που σταμάτησε. Όταν κατέβηκα από το τρένο, είδα έναν νεκρό και προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένα διαλυμένο συντρίμμι. Οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο».

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ακόμα τρέμω», δήλωσε η 33χρονη Μαρία Σαν Χοσέ, επιβάτης στο έκτο βαγόνι του τρένου που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη, στην εφημερίδα El Pais.

Επιβάτης του τρένου Alvia, του οποίου το όνομα δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι τσάντες τους έπεφταν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα με το τέταρτο βαγόνι, το τελευταίο, ευτυχώς».

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», δήλωσε.