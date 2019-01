Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία! Πληροφορίες για νεκρούς!

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα έγινε πάνω στην γέφυρα Great Belt που ενώνει τα νησιά Zealand και Funen στη Δανία. Η γέφυρα ήταν κλειστή λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πολλά ασθενοφόρα. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ritzau, οι νεκροί είναι έξι. Από τις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή πρακτορεία από το σημείο, φαίνεται ότι μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με επιβατική. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι εκτός από τους έξι νεκρούς υπάρχουν και 8 τραυματίες.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr

