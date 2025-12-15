Σίδνεϊ: Σπαραγμός για την 10χρονη Ματίλντα που σκοτώθηκε στη φονική επίθεση – «Δεν ξέρουμε πως να το ξεπεράσουμε»

Απέραντος ο θρήνος για τα 16 θύματα που σκοτώθηκαν εν ψυχρώ στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, όταν πατέρας και γιος άρπαξαν τα όπλα τους και ξεκίνησαν να σκορπίζουν τον θάνατο ενώ οι περαστικοί έτρεχαν να σωθούν. Το μικρότερο θύμα των πυροβολισμών είναι ένα κορίτσι μόλις 10 χρόνων, η Matilda Poltavchenko.

Η οικογένειά της που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η Matilda τους χάθηκε τόσο άδικα, την περιγράφουν ως ένα λαμπρό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί. Τη στιγμή που οι δράστες προκάλεσαν το αιματοκύλισμα με τους πυροβολισμούς, η 10χρονη ήταν στην γνωστή παραλία του Σίδνεϊ -ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εβραϊκή εκδήλωση- μαζί με συγγενείς της.

«Χθες η αγαπημένη μου ανιψιά, η Ματίλντα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι», έγραψε η θεία της στα social media θέλοντας να αποχαιρετήσει την 10χρονη.

«Δεν ξέρω πώς ξεπεράσουμε τέτοια θλίψη».

«Ήμουν η καθηγήτρια ξένων γλωσσών της Ματίλντα και την γνώριζα ως ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της», δήλωσε η διοργανώτρια GoFundMe που δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήματα στη μητέρα του κοριτσιού

«Χθες, ενώ γιορτάζαμε τη Χανουκά, η νεαρή της ζωή χάθηκε με τραγικό τρόπο. Η μνήμη της θα ζει στις καρδιές μας», συνέχισε.

Τα θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί

Τίμπορ Βάιτσεν

Ο Τίμπορ Βάιτσεν αναγνωρίστηκε ως ένα από τα θύματα αφού τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προστάτευε τη σύζυγό του από τα πυρά. Χάρη στον ηρωισμό του, η αγαπημένη του κατάφερε να επιζήσει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Τίμπορ Βάιτσεν του οποίου ο γιος εργάζεται ως ηχολήπτης του ABC, πέθανε ακαριαία.

Έλι Σλάνγκερ

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ επιβεβαιώθηκε ως ένα από τα θύματα σε μια σπαρακτική ανάρτηση που ανέβασε στα social media ο ξάδερφός του.

«Ο αγαπητός μου ξάδερφος, ο Ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, δολοφονήθηκε στη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ».

«Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τα μικρά παιδιά του, καθώς και τον θείο και τη θεία μου, και τα αδέλφια του. Ήταν πραγματικά ένας απίστευτος άνθρωπος».

Ο Ραβίνος Σλάνγκερ ήταν επικεφαλής της ιεραποστολής Χαμπάντ στο Μπόντι, όπου είχε υπηρετήσει την κοινότητα για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο γεννημένος στη Βρετανία, πατέρας 5 παιδιών, ήταν ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης Χανουκά δίπλα στη θάλασσα, η οποία έγινε στόχος των ενόπλων.

Γιάκοφ Λεβιτάν

Ο Ραβίνος Γιάκοφ Λεβιτάν έχει επίσης αναγνωριστεί ως ένα ακόμη θύμα των μαζικών πυροβολισμών.

Υπηρέτησε ως γραμματέας του Beth Din του Σίδνεϊ και εργάστηκε στο Κέντρο BINA, σύμφωνα με το Chabad – έναν παγκόσμιο οργανισμό με έδρα το Μπρούκλιν που είναι αφιερωμένος στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Ενώ βρισκόταν στην εκδήλωση, ο Ραβίνος Λεβιτάν μοίραζε μικρά, μαύρα δερμάτινα κουτιά στους παρευρισκόμενους.

Ο επιζών του Ολοκαυτώματος, Άλεξ Κλάιτμαν

Ο Άλεξ Κλάιτμαν, επιζών του Ολοκαυτώματος, σκοτώθηκε επίσης ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν ζευγάρι για περίπου 60 χρόνια.

Η σύζυγός του, Λάρισα Κλάιτμαν, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο σύζυγός της την προστάτευε από τις σφαίρες όταν δέχτηκε θανάσιμα τα πυρά.

«Νομίζω ότι τον πυροβόλησαν επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει, στο πίσω μέρος του κεφαλιού», είπε.

Παντρεμένοι εδώ και 57 χρόνια, το ζευγάρι, που είναι επίσης αγαπημένοι παππούδες και γιαγιάδες, ταξίδεψε από το Ματράβιλ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ, για να γιορτάσει τη Χανουκά με άλλους Εβραίους.

Ρούβεν Μόρισον

Ο Ρούβεν Μόρισον πέθανε λίγο αφού συνάντησε τον φίλο του Βλαντιμίρ στην εκδήλωση του Χανουκά.

Ο συγκινημένος Βλαντιμίρ είπε ότι θα είχε παγιδευτεί στους πυροβολισμούς αν δεν χρειαζόταν να βρει πάρκινγκ.

«Τα είδα όλα και τώρα ο καλύτερός μου φίλος είναι νεκρός. Πέθανε μπροστά μου», είπε στην Daily Mail.

«Είχα περπατήσει περίπου 50 μέτρα όταν άκουσα τους πυροβολισμούς και γύρισα και εκεί ήταν μια Κινέζα με το παιδί της, και είπα “κατεβείτε κάτω!” και ίσως αυτό να με έσωσε κι εμένα».

«Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και κοίταξα ψηλά και είδα τον τύπο να πυροβολεί από τη γέφυρα από πάνω προς την περιοχή του Χανουκά».

«Τότε υπήρχε ένας ντετέκτιβ από την άλλη πλευρά που άρχισε να πυροβολεί τον δράστη που ήταν πεσμένος στο έδαφος.

«Υπήρξαν κι άλλοι πυροβολισμοί και μετά ο Ρούβεν χτυπήθηκε. Προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους να κατέβουν από τη μέση και ίσως να αφοπλίσει τον δράστη που ήταν στο έδαφος, περπατούσε προς το μέρος του για να τον αντιμετωπίσει.»

«Αλλά μετά τον πυροβόλησαν – τον ​​χτύπησαν στα νεφρά, νομίζω. Ήμουν εκεί όταν πέθανε».

Νταν Ελκαγιάμ

Ο Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της μαζικής ένοπλης επίθεσης.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιβεβαίωσε τον θάνατο του νεαρού άνδρα στο X τη Δευτέρα.

Έγραψε ότι ο Πάρις αισθάνεται «απέραντη θλίψη» για την είδηση ​​και θρηνεί «με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον πενθόντα αυστραλιανό λαό».

Ο 27χρονος είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο, ανέφερε η εφημερίδα Le Parisien.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένας Ισραηλινός.

Από την άλλη, 2 αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να σταματήσουν τους δράστες, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε στον ώμο και την κοιλιά ενώ ένας δεύτερος πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε οφθαλμολογικό νοσοκομείο. Κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Στο νοσοκομείο παραμένει και ο ήρωας της επίθεσης, ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ, πατέρας 2 παιδιών ο οποίος πολέμησε γενναία τον έναν από τους 2 δράστες ώστε να τον ακινητοποιήσει.

Η οικογένεια του δήλωσε ότι παραμένει στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες στο χέρι και το χέρι.

