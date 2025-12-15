Σίδνεϊ: Πώς πατέρας και γιος σκόρπιζαν τον θάνατο επί 10 λεπτά – Τα νόμιμα όπλα και οι έρευνες για τη σχέση του 24χρονου με το ISIS

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα σήμερα (15.12.2025) ως ένδειξη εθνικού πένθους για τους πυροβολισμούς που έπεσαν στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ που άφησε πίσω της 16 νεκρούς και 40 τραυματίες. Το μικρότερο θύμα είναι ένα κορίτσι μόλις 10 χρόνων.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα, μετά τους πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα: μία από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του 6 πυροβόλα όπλα.

Η συγκεκριμένη ένοπλη επίθεση είναι η χειρότερη που έχει γίνει στη χώρα εδώ και 3 δεκαετίες.

Pictures of the terrorist attack in Sydney continue to appear on the internet.



Όσον αφορά τους δράστες, ο 50χρονος πατέρας πέθανε στο σημείο χάρη στην άμεση επέμβαση ενός πολίτη που τον ακινητοποίησε ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Όσον αφορά τα θύματα είναι μεταξύ 10 και 87 χρόνων.

Όλο το Σίδνεϊ θρηνεί για τους νεκρούς του και ειδικά για το 10χρονο κορίτσι, την Matilda Poltavchenko. Η οικογένειά της δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί χάθηκε τόσο άδικα. Συγγενείς της ανεβάζουν αναρτήσεις στα social media για να την αποχαιρετήσουν.

Ένα από τα υπόλοιπα θύματα είναι ο επιζών του Ολοκαυτώματος, Alexander Kleytman,

«Ο Alexander δολοφονήθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της σφαγής. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο, δύο παιδιά και 11 εγγόνια», έγραψε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που μάχεται κατά του αντισημιτισμού.

Πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σε σοβαρή και σταθερή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και οι δύο αξιωματικοί οι οποίοι παραμένουν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, καθώς όσοι συμμετείχαν στο φεστιβάλ αλλά και περαστικοί (περίπου 1.500 άτομα) ξεκίνησαν να τρέχουν για να σωθούν.

Περίπου 10 λεπτά πυροβολούσαν ασταμάτητα πατέρας και γιος. Στόχος τους να σκοτώσουν όσους παραπάνω μπορούσαν.

New Close up footage of Bondi Beach Terrorists in Sydney Australia

Ποιοι είναι οι δράστες

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η τρομοκρατική επίθεση στην παραλία έγινε από πατέρα και γιο και ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Πρόκειται για τον 50χρονο Sajid Akram και τον 24χρονο γιο του, Naveed Akram, πακιστανικής καταγωγής. Ο πατέρας σκοτώθηκε στο σημείο όπου έχυσε αίμα αθώων ανθρώπων ενώ ο γιος του παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο 50χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων στη Νέα Νότια Ουαλία για περίπου 10 χρόνια. Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα δηλωμένα πυροβόλα όπλα καθώς ο πατέρας είχε 6 καταχωρισμένα όπλα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ο 50χρονος πατέρας είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner visa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου.

Όσον αφορά τον γιο του που γεννήθηκε στην Αυστραλία, απασχόλησε τις αρχές το 2019 για σχέση που φέρεται πως είχε με το ISIS. Μετά από έρευνα αποδείχθηκε πως δεν αποτελούσε απειλή.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ. Πριν από λίγα χρόνια είχε δημοσιευτεί μία φωτογραφία του στην οποία φαίνεται να κρατά έπαινο για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» δηλαδή της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το μακελειό, οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε ακίνητα που συνδέονται με τους δράστες κατασχέτοντας τα όπλα.

«Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε την υπόθεση διεξοδικά», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, καθώς οι ντετέκτιβ προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των ανδρών τις ημέρες πριν από την επίθεση. Μεγάλα τμήματα της παραλίας Bondi παραμένουν αποκλεισμένοι, ενώ η αστυνομία και οι ιατροδικαστικές ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή.

«Οποιοσδήποτε θα ευχόταν να έχει έναν γιο σαν τον δικό μου»

Η μητέρα του Naveed Akram έσπασε τη σιωπή της, αποκαλύπτοντας τι της είπε ο γιος της πριν από τους φονικούς πυροβολισμούς.

Εμφανίστηκε σοκαρισμένη από το φρικτό περιστατικό και δήλωσε ότι ο γιος της είναι «καλό παιδί».

ATENTADO AUSTRALIA – Dramáticas imágenes del atentado en Sydney durante una fiesta de Janucá.

Sky News Australia habla de 10 muertos y un detenido. pic.twitter.com/JbW5kgs7ub — Enfoque Judío (@enfoquejudio) December 14, 2025

Η Verna λέει ότι ο γιος της, όταν μίλησαν τελευταία φορά το πρωί της Κυριακής της είπε: «μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Έκανα καταδύσεις».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι της είπε: «Πάμε τώρα… να φάμε, και μετά το πρωί, και θα μείνουμε σπίτι τώρα γιατί έχει πολλή ζέστη».

«Ούτε καν βγαίνει έξω. Δεν συναναστρέφεται φίλους. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν πηγαίνει σε κακά μέρη… πάει στη δουλειά, γυρίζει σπίτι, πάει για άσκηση, και αυτό είναι όλο. Οποιοσδήποτε θα ευχόταν να έχει έναν γιο σαν τον δικό μου… είναι καλό παιδί.”», είπε η μητέρα του.

Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών

Ο αρχηγός της Αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» πως κάποιος από τους δύο άνδρες σχεδίαζε την επίθεση εκ των προτέρων και αρνήθηκε να σχολιάσει οποιοδήποτε πιθανό κίνητρο.

«Βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο της έρευνας και είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε πληροφορίες», είπε.

«Θέλω να δώσω στους ερευνητές μας την ευκαιρία να διερευνήσουν διεξοδικά χωρίς εικασίες. Ακούμε ότι κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι ακριβείς… η έρευνά μας θα είναι ενδελεχής».

Επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία γνώριζε τον 24χρονο, αλλά δεν υπήρχαν πληροφορίες ότι προετοιμαζόταν κάποια επίθεση.

Κατά την έρευνα που έγινε σε βανάκι κοντά στην περιοχή και φέρεται πως ανήκει στην οικογένεια, βρέθηκαν και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών απομάκρυνε τις ύποπτες συσκευές και η ζώνη αποκλεισμού στο Bondi μειώθηκε αργότερα, αν και τμήματα της παραλιακής ζώνης παραμένουν αποκλεισμένα.