Σίδνεϊ: Τέσσερις τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι σε «οικογενειακό επεισόδιο»

Ένα νέο αιματηρό επεισόδιο έγινε σήμερα το πρωί (25.08.2024) στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 58χρονος φέρεται πως επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ένα 28χρονο αστυνομικό.

Η συγκεκριμένη επίθεση με μαχαίρι είναι μία από τις πολλές που συμβαίνουν φέτος στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Τον Απρίλιο 6 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και 12 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Bondi του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία σήμερα κατάφερε να συλλάβει έναν 58χρονο άνδρα που έφυγε τρέχοντας από το σημείο.

«Κανείς δεν σκοτώθηκε από την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε μετά από ένα περιστατικό “οικογενειακού χαρακτήρα” σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε προάστιο νότια του Σίδνεϊ», δήλωσε η αστυνομία στην ενημέρωσή της.

«Ο δράστης ήταν οπλισμένος με αμβλύ αντικείμενο που πιστεύουμε ότι έμοιαζε με χαρτοκόπτη», δήλωσε ο αρμόδιος αστυνομικός επιθεωρητής.

Εναέρια πλάνα της σκηνής από το Australian Broadcasting Corp έδειξαν δύο τρακαρισμένα αυτοκίνητα και την αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή με κορδέλες.

