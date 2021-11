Τουλάχιστον 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (5/11) στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, μετά από έκρηξη σε τάνκερ πετρελαίου. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε μετά από σύγκρουση του βυτιοφόρου, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον απολογισμό των νεκρών.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Bai Bureh στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, με τον διευθυντής του κεντρικού κρατικού νεκροτομείου στο Φριτάουν να κάνει λόγο για 91 πτώματα. Στα θύματα περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από το τάνκερ.

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν καμένα πτώματα να κείτονται στους δρόμους, ενώ φαίνεται να καίγονται καταστήματα και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Δείχνουν επίσης πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητος.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1

«Έχουμε τόσες απώλειες, καμένα πτώματα», δήλωσε από το σημείο της τραγωδίας η Μπρίμα Μπουρές Σεσέ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. «Είναι ένα τρομερό, τρομερό δυστύχημα», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Φριτάουν Άκι-Σόγερ δήλωσε πως η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής και πρόσθεσε πως η αστυνομία και ο αντιδήμαρχος βρίσκονται επιτόπου για να βοηθήσουν τους αξιωματούχους της διαχείρισης καταστροφών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους και σ’ αυτούς που ακρωτηριάστηκαν» ως αποτέλεσμα της έκρηξης, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο. «Η κυβέρνησή μου θα κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τις πληγείσες οικογένειες», πρόσθεσε.

Update-

At least 100 people killed and many more injured in a fuel tanker #explosion in #SierraLeone's capital #Freetown, according to authorities in the #West #African country.#FuleTanker #Tanker #Fuel pic.twitter.com/yrP7poshWw