Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν στο Σικάγο καθώς άγνωστος εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, νωρίς τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Σικάγο… «15 άτομα δέχθηκαν πυρά και δύο από αυτά πέθαναν». Πρόσθεσε παράλληλα ότι τέσσερα όπλα βρέθηκαν στο σημείο των πυροβολισμών.

Οπως αναφέρει το nbcnews.com ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά την διάρκεια ενός πάρτι την Κυριακή.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μια εταιρία με φορτηγά ρυμούλκησης έκανε πάρτι ωστόσο παραμένει ακόμα άγνωστο γιατί ο δράστης προέβη σε αυτή την κίνηση.

#BREAKING: “Multiple gunshot victims” hospitalized and 2 dead after South Side shooting, per Chicago Fire Dept. Details LIVE @ABC7Chicago. pic.twitter.com/U3UIgAPyXJ