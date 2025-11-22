Σικάγο: Πυροβολισμοί σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Νεκρός ένας 14χρονος και 8 τραυματίες

Ένα αιματηρό περιστατικό συνέβη στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Σικάγο, με έναν έφηβο να χάνει τη ζωή του και άλλους 8 να τραυματίζονται. Μάλιστα οι πυροβολισμοί συνέβησαν μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με τους NYTimes, συνέβησαν δύο ξεχωριστά περιστατικά πυροβολισμών στο κέντρο του Σικάγο το βράδυ της Παρασκευής 21.11.2025, μετά την ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:50 μ.μ., κοντά στο θέατρο Chicago, στη γωνία των οδών Randolph και State. Η Αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι τα επτά θύματα, όλα ανήλικοι ηλικίας 13 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Έξι από αυτούς ήταν σε καλή κατάσταση και ένας, 13 ετών, σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο κοντά σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένων στο πεζοδρόμιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν επτά άτομα με τραύματα από σφαίρες.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα δείχνει πλήθος ανθρώπων να τρέχει μακριά από το θέατρο Chicago, ενώ άλλοι έμπαιναν σε είσοδο του μετρό για να προστατευθούν. Αστυνομικοί επίσης φαίνονταν να τρέχουν στην περιοχή.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο άνδρες δέχτηκαν πυροβολισμούς περίπου πέντε τετράγωνα μακριά από το θέατρο Chicago και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο. Η ηλικία του δεν έγινε άμεσα γνωστή. Ο άλλος, 18 ετών, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση το πρωί του Σαββάτου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά και τα δύο περιστατικά, αλλά δεν υπήρχαν ύποπτοι υπό κράτηση μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Το Σικάγο έχει ζήσει επανειλημμένα περιστατικά βίας τους τελευταίους μήνες.

Ένας πυροβολισμός ακούστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ εκατοντάδων εφήβων στο Oak Park τη νύχτα του Halloween, στα τέλη Οκτωβρίου. Τον Αύγουστο, ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στη συνοικία Austin, σε πυροβολισμό που σημειώθηκε σε ένα πάρτι το οποίο είχε διαφημιστεί στα κοινωνικά δίκτυα και προσέλκυσε εκατοντάδες νέους.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προσπαθήσει να στείλει την Εθνοφρουρά για να εφαρμόσει την πολιτική του κατά της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης, μια προσπάθεια που έχει μπλοκαριστεί στα δικαστήρια.