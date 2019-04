Σικάγο: Θρίλερ με 14χρονο αγόρι που λέει ότι τον κρατούσαν απαγωγείς από το 2012! video

Ο έφηβος είπε στις αρχές του Νιούπορτ, στο Κεντάκι, ότι το όνομά του είναι Τίμοθι και ότι τον κρατούσαν όμηρο επί επτά χρόνια δύο λευκοί άνδρες τους οποίους περιέγραψε ως “μποντιμπιλντεράδες” από το Σικάγο.

Υποστήριξε ότι δραπέτευσε και διέσχισε μια γέφυρα, περνώντας έτσι από το Οχάιο στο Κεντάκι.

Η αστυνομία στην Ορόρα του Ιλινόι προχώρησε στη λήψη γενετικού υλικού για να επιβεβαιώσει αν πρόκειται όντως για το αγνοούμενο παιδί, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS Chicago.

A 14-year-old boy who told police he had escaped from kidnappers is claiming to be Timmothy Pitzen, who went missing eight years ago.

CCTV released seven years ago shows him with his mother before her suicide and his disappearance. Read more here: https://t.co/N5nmN81VEV pic.twitter.com/zE2x2ZsMAE

— Sky News (@SkyNews) April 4, 2019