Σικελία: Και πέμπτη σορός στο βυθισμένο γιοτ – Νεκροί μέσα στην καμπίνα ο μεγιστάνας Λιντς και η κόρη του – Μένει ένας αγνοούμενος

Από τους δύτες που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνούμενων που επέβαιναν μέσα στη θαλαμηγό Bayesian που βυθίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.08.2024) στα ανοιχτά της Σικελίας, βρέθηκε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (21.08.2024) και πέμπτο πτώμα.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Σικελίας, Salvo Cocina, επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε και πέμπτη σορός στο βυθισμένο superyacht.

Τέσσερα από τα πτώματα έχουν πλέον ανασυρθεί, ενώ ένα πέμπτο έχει βρεθεί αλλά δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στην ακτή.

Ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Δύο από τα πτώματα που βρέθηκαν σήμερα (21.08.2024) ανήκουν στον Βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την 18χρονη κόρη του.

Ταυτοποιήθηκαν και οι σοροί των τριών πρώτων αγνοουμένων από το ναυάγιο: πρόκειται για τον Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρο της Morgan Stanley International, τη σύζυγό του Αν Ελίζαμπεθ, τον δικηγόρο Κρις Μορβίλο και τη σύζυγό του Νάντα, όπως γράφει η La Stampa.

Επιπλέον, η πέμπτη σορός βρέθηκε σε βάθος 50 μέτρων, μέσα στο κύτος του ναυαγισμένου βρετανικού ιστιοφόρου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι ιταλικές αρχές έχουν αρνηθεί να ταυτοποιήσουν τα πτώματα, παρά τις αναφορές των τοπικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ορισμένα από τα ονόματά τους.

Αυτό είναι πιθανό επειδή οι αρχές περιμένουν να ανασύρουν και τις έξι σορούς προτού επικοινωνήσουν με τις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, οι σοροί πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από ένα μέλος της οικογένειας ή ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στα θύματα, προτού πιστοποιηθεί επίσημα ο θάνατος.

Είναι πιθανό οι αρχές να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μόλις ανασυρθούν και μεταφερθούν στην ξηρά όλες οι σοροί.

Προς το παρόν, τέσσερις σοροί έχουν μεταφερθεί στην ξηρά και οι διασώστες εργάζονται για την ανάσυρση μιας πέμπτης από το ναυάγιο του Μπαγιεσάν.

Ο Cocina δήλωσε: «Εκ μέρους του εαυτού μου και των συναδέλφων μου, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και να τους εκφράσω τα συλλυπητήριά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Breaking news here in Sicily



Two bodies have been found in the wreckage of the sunken Bayesian yacht, according to reports.



The remains were found inside one of the cabins and have now been brought onto land.



One of the bodies is male, according to Corriere Della Sera. pic.twitter.com/zz7bCX8IbE