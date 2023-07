Δραματική είναι η κατάσταση στη Σικελία, όπου πάνω από πενήντα (!) πύρινα μέτωπα παραμένουν ενεργά. Εξαιτίας των πυρκαγιών έχασαν την ζωή τους τρεις ηλικιωμένοι, ενώ έγιναν απομακρύνσεις κατοίκων αλλά και κλείσιμο του αεροδρομίου του Παλέρμο.

Στη Σικελία, οι πυροσβέστες βρήκαν δύο απανθρακωμένα πτώματα σε σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο του Παλέρμο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα θύματα φέρονται να ήταν 77 και 75 ετών. Μία γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της, καθώς το ασθενοφόρο που κλήθηκε για να τη μεταφέρει δεν μπόρεσε να φτάσει στο σπίτι της, λόγω της πυρκαγιάς.

Στην παραθαλάσσια περιοχή Μοντέλο, λίγο έξω από το Παλέρμο της Σικελίας, δεκάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όταν οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά.

Οι καπνοί από τις φωτιές έφτασαν πάνω από το Παλέρμο, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο:

Παράλληλα, η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκένωση σπιτιών, στη δυτική περιοχή του νησιού, στο Μονρεάλε και στο Σαν Τζουζέπε Γιάτο.

Οι φλόγες απείλησαν και τα θέρετρα της Σικελίας, αναγκάζοντας τουρίστες να απομακρυνθούν.

Κοντά στο Τράπανι, στη δυτική ακτή της Σικελίας, εκκενώθηκαν, επίσης, θέρετρα και ξενοδοχεία στο San Vito Lo Capo.

Στην Carruba di Riposto, βόρεια της πόλης της Κατάνια, μία τεράστια πυρκαγιά καταστρέφει μία περιοχή με πλούσια βλάστηση.

Πυρκαγιές ξέσπασαν και σε κοντινή απόσταση από το διεθνές αεροδρόμιο του Παλέρμο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα του νησιού και αναγκάστηκε να κλείσει νωρίς το πρωί της Τρίτης (25.07.2023), καθώς οι φλόγες μαίνονταν περιμετρικά του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο επαναλειτουργεί μερικώς, αλλά οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε σε άλλες περιοχές του νησιού, ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Palermo’s international airport has been shut down as fires burned around its perimeter. The wildfire is one of several on the island of Sicily and has spread due to windy conditions. pic.twitter.com/uZUnMf0Twk