Βρυχάται το ηφαίστειο στην Αίτνα της Ανατολικής Σικελίας με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας στην Ανατολική Σικελία έχει γίνει εξαιρετικά έντονη από το βράδυ της Δευτέρας (13.11.2023) και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένα σιντριβάνι λάβας στον νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η εκρηκτική στήλη φτάνει στα 4.500 μ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Το σύννεφο της στάχτης που προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου πρόκειται να κινηθεί ανατολικά με προορισμό το Ιόνιο Πέλαγος.

Europe’s biggest volcano erupts , a massive plume of smoke of about 4,500m above sea level in the early hours of Monday (12 November) at Mount Etna in Italy. In August, its activity suspended operations at Catania Airport. pic.twitter.com/OCDnyQDTPl