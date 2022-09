Φόρο τιμής στον δολοφονημένο πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε αναμένεται να αποτίσουν στην Ιαπωνία χιλιάδες πολίτες, καθώς σήμερα έχει προγραμματιστεί η κρατική κηδεία του. Ωστόσο, η ιδιαίτερη αυτή τελετή, που διοργανώνεται για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια έχει διχάσει τους Ιάπωνες.

Πολλοί είναι οι πολίτες που περίμεναν στην ουρά για να αποθέσουν μπουκέτα με λουλούδια και να σταθούν για λίγη ώρα μπροστά σε πορτρέτο του Σίνζο Άμπε εγκατεστημένο σε σκηνή κοντά στο Νιπόν Μπουντόκαν. Έναν χώρο όπου γίνονται διαγωνισμοί πολεμικών τεχνών, συναυλίες και επίσημες τελετές, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, ενώ η κρατική κηδεία θα ξεκινήσει στις 14:00 (τοπική ώρα· στις 08:00 ώρα Ελλάδας).

«Ήθελα να τον ευχαριστήσω (σ.σ. τον Σίνζο Άμπε). Έκανε τόσα πολλά για την Ιαπωνία (…) και ο τρόπος που πέθανε ήταν τόσο σοκαριστικός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κότζι Τακαμόρι, επιχειρηματίας 46 ετών που πήρε μαζί με τον 9χρονο γιο του το εξπρές από τη νήσο Χοκάιντο (βόρεια) στην πρωτεύουσα.

«Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ήρθα επίσης επειδή υπάρχει τόση εναντίωση» στην κρατική κηδεία, πρόσθεσε.

Η τελετή απέχει παρασάγγας από το να ενώνει την Ιαπωνία, απεναντίας πυροδότησε έντονες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Σίνζο Άμπε κατέρριψε το ρεκόρ παραμονής στον πρωθυπουργικό θώκο στην Ιαπωνία (πάνω από οκτώμισι χρόνια, τις περιόδους 2006-2007 και 2012-2020).

Ήταν η γνωστότερη ιαπωνική πολιτική μορφή, στη χώρα του και στο εξωτερικό, λόγω της έντονης διπλωματικής δραστηριότητάς του και της πολιτικής νομισματικής τόνωσης της οικονομίας που έγινε γνωστή με τον όρο «Αμπενόμικς».

