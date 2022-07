Σοκαρισμένη η Ιαπωνία και όλος ο κόσμος παρακολουθούν τις δραματικές εξελίξεις μετά τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε. Είναι η πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργού στη χώρα από τη δεκαετία του 1930.

Δυο σφαίρες ήταν αρκετές για να κόψουν το νήμα της ζωής του Σίνζο Άμπε στα 67 του χρόνια. Οι γιατροί του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να τον σώσουν. Επί ώρες προσπαθούσαν αλλά τελικά ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, υπέκυψε στα βαθιά τραύματα που του προκάλεσε το αυτοσχέδιο τουφέκι του δράση.

Η δολοφονική επίθεση στον Σίνζο Άμπε έγινε στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (08.07.2022) και ενώ ο 67χρονος πολιτικός μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία. Η δολοφονία του Άμπε έχει προκαλέσει σοκ και για ακόμη έναν λόγο: στην Ιαπωνία η πολιτική βία είναι κάτι σπάνιο και ο έλεγχος των όπλων αυστηρός.

Το νοσοκομείο που προσπάθησε να τον σώσει ανακοίνωσε πως ο Σίνζο Άμπε απεβίωσε στις 5:03 μ.μ. (11:03 ώρα Ελλάδας), περίπου πεντέμισι ώρες αφού πυροβολήθηκε. Ένας γιατρός είπε πως ο Άμπε πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία από δύο βαθιά τραύματα, το ένα από τα οποία στη δεξιά πλευρά του λαιμού του. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν είχε ζωτικές ενδείξεις.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Νάρα ανακοίνωσαν πως ο Άμπε είχε τραυματισθεί στο δεξί μέρος του λαιμού και στην αριστερή κλείδα. Ο αδελφός του, ο υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι, είπε ότι γίνονταν στον Άμπε μεταγγίσεις αίματος.

