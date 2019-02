Σκάνδαλο διαφθοράς στον Καναδά – Παραιτήθηκε το «δεξί χέρι» του Τριντό

Ο πιο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ξαφνικά χθες Δευτέρα την παραίτησή του, προκειμένου να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» ενώπιον των «κατηγοριών» σε βάρος του, τις οποίες απορρίπτει, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που έχει χαρακτηριστεί πολιτική βόμβα, μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, που κρίνονται αμφίρροπες.

Ο Τζέραλντ Μπατς, δεξί χέρι και άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Τριντό, για πολλούς ένας από τους αρχιτέκτονες της μάλλον απροσδόκητης νίκης του ηγέτη των Φιλελεύθερων το 2015, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη θέση του προσωπικού γραμματέα του πρωθυπουργού του Καναδά και ταυτόχρονα διέψευσε κατηγορηματικά πως παρενέβη προκειμένου να αποφευχθεί η παραπομπή στη δικαιοσύνη της εταιρείας SNC – Lavalin, που έχει εμπλακεί σ’ ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στη Λιβύη.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση πυροδότησαν τη χειρότερη πολιτική κρίση στον Καναδά από την έλευση του Τριντό στην εξουσία και συνεχίζουν να πλήττουν τους Φιλελεύθερους ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Globe & Mail, το γραφείο του πρωθυπουργού είχε απαιτήσει από την Τζούντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, να επέμβει στην υπόθεση ώστε εισαγγελείς να κλείσουν φιλικό διακανονισμό με την SNC – Lavalin, καναδική εταιρεία-κολοσσό των κατασκευών, προκειμένου να αποφευχθεί μια μακρά, δυνητικά καταστροφική γι’ αυτήν δικαστική διαδικασία.

Κατά την εφημερίδα του Τορόντο, η οποία προχώρησε στις αποκαλύψεις για την υπόθεση πριν από δύο εβδομάδες, η Ουίλσον – Ρέιμπουλντ «αψήφησε» την απαίτηση του γραφείου του πρωθυπουργού, κάτι το οποίο της στοίχισε τη θέση της: στα μέσα Ιανουαρίου, υποβιβάστηκε σε υπουργό Υποθέσεων των Βετεράνων, σε έναν μίνι-ανασχηματισμό. Και την περασμένη Τρίτη, βρόντηξε την πόρτα της κυβέρνησης του Τριντό.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες εγώ προσωπικά ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτής της κυβέρνησης αποπειράθηκε να επηρεάσει την κυρία Ουίλσον – Ρέιμπουλντ. Σεβόμαστε τον ξεχωριστό ρόλο που διαδραματίζει η/ο υπουργός Δικαιοσύνης», τόνισε ο Μπατς στην επιστολή της παραίτησής του, που διανεμήθηκε στον Τύπο.

Κατά τον ίδιο, η υπόθεση εκτρέπει την προσοχή από το «έργο ζωτικής σημασίας» που επιτελεί ο Τριντό «εξ ονόματος όλων των Καναδών» και κατά συνέπεια ήταν προς το συμφέρον του πρωθυπουργικού γραφείου ο ίδιος να κάνει στην άκρη. «Η φήμη μου είναι δική μου ευθύνη. Σ’ εμένα επαφίεται να την υπερασπιστώ», εξήγησε.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά ενημέρωσε ότι αποδέχθηκε την παραίτηση του Μπατς, ο οποίος κατ’ αυτόν υπηρέτησε τη χώρα του επιδεικνύοντας «ακεραιότητα, ορθοφροσύνη και αφοσίωση». «Θέλω να τον ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες του και για τη διαρκή φιλία του», πρόσθεσε ο Τριντό μέσω Twitter.

Gerald Butts served this government – and our country – with integrity, sage advice and devotion. I want to thank him for his service and continued friendship. Please read his statement today: pic.twitter.com/VIaEHJMMe4

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 18, 2019