Σκάνδαλο στην British Airways: Αεροσυνοδός-call girl προσφέρει τις υπηρεσίες της εν ώρα πτήσης (pics)

Ερωτικές υπηρεσίες επί πληρωμή σε επιβάτες – ακόμη και κατά τη διάρκειας της πτήσης – φέρεται να προσφέρει μία αεροσυνοδός της British Airways. Η διοίκηση της αεροπορικής εταιρίας έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για τον εντοπισμό της αεροσυνοδού-call girl, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο όλο αυτό να πρόκειται για φάρσα.

Η εν λόγω αεροσυνοδός, γνωστή με το ψευδώνυμο «AirHostess71», διαφημίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει και τα προσόντα της μέσω των social media. Δημοσιεύει στο Facebook φωτογραφίες με τα καλλίγραμμα πόδια της -νωχελικά απλωμένα σε αεροπορικά καθίσματα -, ενώ σε κάποιες από τις πιο τολμηρές πόζες της, σηκώνει τη φούστα της στολής και αποκαλύπτει τα οπίσθια της.

Οι αναρτήσεις-αγγελίες της «AirHostess71», σύμφωνα με την DailyMail, είναι αρκετά αναλυτικές και αληθοφανείς. Χρεώνει 50 λίρες το ραντεβού, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις αναλόγως της επιπλέον ειδικής φροντίδας που ενδέχεται να απαιτήσει ο επιβάτης/πελάτης. Μάλιστα, αν κάποιος θέλει να αγοράσει τα εσώρουχα της μπορεί να το κάνει, δίνοντας 25 λίρες.

British Airways stewardess ‘is selling sex between flights and even offering paying customers the chance to join the Mile High Club’https://t.co/c6IqJIzeO3