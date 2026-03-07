Σκηνές χάους στο Λονδίνο: Άγριες συμπλοκές υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί

Εικόνες παραφροσύνης καταγράφηκαν έξω από τζαμί στο Λονδίνο μεταξύ Ιρανών, προκαλώντας πανικό.

Υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος του Χαμενεΐ συγκρούστηκαν βίαια με υποστηρικτές της μοναρχίας που διαδήλωναν με τις σοκαριστικές σκηνές έξω από τζαμί στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής 06.03.2026, να καταγράφονται στην κάμερα

Δεκάδες διαδηλωτές και από τις δύο πλευρές συγκεντρώθηκαν σε αντίθετες πλευρές του δρόμου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας (ICE) στο Maida Vale περίπου στις 19:35, αναφέρει η Daily Mail.

Υποστηρικτές του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου βασιλιά του Ιράν, εμφανίστηκαν τυλιγμένοι με τη σημαία που χρησιμοποιούνταν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία φέρει το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άτομα που κρατούσαν σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κοντά στο τζαμί, μια άλλη ομάδα άρχισε να τους βρίζει.

Βίντεο δείχνει τις φωνές και τις εντάσεις να αυξάνονται μεταξύ των δύο ομάδων, πριν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κατάσταση ξεφύγει και ξεσπάσουν συμπλοκές πάνω σε διάβαση πεζών.

Οι οδηγοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα οχήματά τους, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να κλωτσούν και να γρονθοκοπούν τους αντιπάλους τους, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η βία υποχώρησε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ξέσπασε, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις πλευρές τους συνεχίζοντας όμως να φωνάζουν η μία προς την άλλη.

«Javid Shah!» και «Ζήτω ο βασιλιάς», φώναζε ένας διαδηλωτής προς την απέναντι πλευρά του δρόμου, πριν ολοκληρωθεί το βίντεο.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο γύρω στις 19:35, έπειτα από αναφορές για τις βίαιες συμπλοκές, και διέλυσε το πλήθος, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

Το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο εντάσεων μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που συνεχίζονται για έβδομη ημέρα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν μόνο την «άνευ όρων παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το τζαμί προκάλεσε αντιδράσεις όταν φιλοξένησε αγρυπνία στη μνήμη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινή αεροπορική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη. Το κέντρο τον χαρακτήρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «μεγάλο μάρτυρα», όρος που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί μετά τη δολοφονία του από αμερικανικό πλήγμα το 2020.

Το Ισλαμικό Κέντρο έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών και στο παρελθόν, καθώς το 2022 ξεκίνησε έρευνα από την Charity Commission για πιθανή προώθηση της ιδεολογίας του ιρανικού καθεστώτος, ενώ πρόσφατα βουλευτές των Εργατικών ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά οργανισμών που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό κράτος.