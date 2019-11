Σκηνοθετικό ντεμπούτο κάνει ηθοποιός του “The Big Bang Theory”

Η Μάιμ Μπιάλικ (Mayim Bialik), γνωστή για τον ρόλο της ως Έιμι στην τηλεοπτική σειρά "The Big Bang Theory", πρόκειται να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την κωμωδία "As Sick Like They Made Us" και έχει συγκεντρώσει σπουδαίους κινηματογραφικούς αστέρες για την ταινία της.