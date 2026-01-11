Σκληρή απάντηση Ιράν στον Τραμπ: «Θα πλήξουμε Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν δεχθούμε επίθεση»

Με μια – μάλλον πληρωμένη απάντηση – το Ιράν, διά του προέδρου της ιρανικής βουλής, διεμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ πως οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επίθεση θα οδηγήσει σε άμεσα αντίποινα, με στόχο το Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, σημείωσε πως αυτοί οι στόχοι θα θεωρηθούν «νόμιμοι» σε περίπτωση επίθεσης, απαντώντας έτσι στα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος εξάλλου έγραψε πριν λίγες ώρες στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υπό τον φόβο πιθανής αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες του Ιράν κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.