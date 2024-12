Σκωτία: Ηθοποιός που ισχυριζόταν ότι ντούμπλαρε τον Μπραντ Πιτ «έφαγε» 16 χρόνια για βιασμό

Ένας ηθοποιός από τη Σκωτία – ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν σωσίας του Μπραντ Πιτ και τον ντούμπλαρε στις ταινίες – «έφαγε» 16 χρόνια για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων.

Ο 35χρονος Λουκ Φορντ- ίσως ο κατά φαντασίαν σωσίας του Μπραντ Πιτ-, αν και αρνήθηκε κάθε κατηγορία, κρίθηκε ένοχος για μια σειρά από αδικήματα μετά από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης, στη Σκωτία.

Καταδικάστηκε για 19 κατηγορίες για κακοποίηση εννέα συντρόφων του, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού έξι από αυτές και της απόπειρας βιασμού μιας άλλης.

Ανάμεσα στις κατηγορίες, είναι και ο βιασμός που αφορά στο «stealthing» – όταν το προφυλακτικό αφαιρείται ή δεν χρησιμοποιείται χωρίς να το γνωρίζει ο σύντροφος, που για πρώτη φορά απαγγέλλεται στη Σκωτία.

Οι ένορκοι άκουσαν πώς τρομοκρατούσε τα θύματά του επί 12 χρόνια, από το 2008 έως το 2020, υποβάλλοντάς τα σε σωματική, ψυχική και σεξουαλική κακοποίηση.

A 35-year-old man has been jailed for 16 years after subjecting numerous women to violent and sexual abuse.

Luke Ford was sentenced today at the High Court in Edinburgh and will also be placed on the Sex Offenders Register.

The prosecution is the first in Scotland for… pic.twitter.com/Bzz5T3htMY