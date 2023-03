Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πλοίο έπεσε με το πλάι από πλατφόρμα επισκευών σε αποβάθρα στο Λιθ της Σκωτίας, κοντά στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών παροχής πρώην βοηθειών.

Πέντε ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδικές ομάδες περίθαλψης έφτασαν αμέσως στο σημείο όπου το πλοίο έπεσε με το πλάι στην πλατφόρμα επισκευών στο λιμάνι της πόλης της Σκωτίας.

Μέλος του τοπικού συμβουλίου της πόλης της Σκωτίας δήλωσε ότι το συμβάν οφείλεται στους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν ένα μεγάλο πλοίο το οποίο ήταν τοποθετημένο σε πλατφόρμα επισκευών να έχει γείρει στο ένα πλευρό.

Police officers, fire crews and paramedics remain at a dry dock in Leith where a ship's become dislodged. Images show it toppling to one side. #HeartNews Image Credit: @ Tomafc83 pic.twitter.com/y0NbunFQDu

Concerned to hear of a major incident involving a research ship at Leith’s ‘Imperial dock’ this morning. RMT members work on research vessels and we will give any support and assistance required. Safety always a priority for us. Hope there are no injuries. @RMTunion @RMT_Scotland pic.twitter.com/bl3FyCYUlZ