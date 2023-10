Στο έλεος της καταιγίδας Babet βρίσκεται η Σκωτία. Η κακοκαιρία χτυπάει με τεράστια σφοδρότητα την χώρας, έχοντας προκαλέσει ως τώρα τον θάνατο μιας γυναίκας και πολύ μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες.

Η καταιγίδα Babet προκάλεσε πολύ μεγάλες πλημμύρες στη Σκωτία, που κόστισαν τη ζωή σε μια γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ποταμό και οδήγησαν σε πολλές απομακρύνσεις κατοίκων.

Μια τεράστια ζώνη από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι τη βόρεια Σκωτία πλήττεται από την Τετάρτη από την καταιγίδα, που έχει φέρει σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Σκωτία βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Η καταιγίδα Babet αναμένεται να πλήξει επίσης και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση για πολλές περιοχές στη βόρεια και κεντρική Αγγλία, και για τη βόρεια Ουαλία από σήμερα το μεσημέρι και μέχρι αύριο, Σάββατο, το πρωί.

Η βορειοανατολική Σκωτία πλήττεται ιδιαίτερα και το πτώμα μιας 57χρονης γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή Άνγκους, όπως ανέφερε χθες (19.10.2023) το βράδυ η αστυνομία.

Στην περιοχή αυτή, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την Πέμπτη, εξαιτίας των πλημμυρών όπως στην κοινότητα Μπρέτσιν, όπου οι λιμενικοί πήγαν πόρτα πόρτα χθες βράδυ για να ζητήσουν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τα αντιστηρίγματα του Μπρέτσιν υποχώρησαν γύρω στις 04:00 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας) και η στάθμη του νερού στον ποταμό είναι 4,4 μέτρα πάνω από το κανονικό. Δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε το τοπικό συμβούλιο του Άνγκους στην πλατφόρμα X.

«Είναι φρικτό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA η τοπική δημοτική σύμβουλος Τζιλ Σκοτ, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που «έχουν εγκλωβιστεί» σε ορισμένες συνοικίες της πόλης.

«Τα σκάφη (των διασωστών) προσπαθούν να τους προσεγγίσουν αλλά δεν μπορούν επειδή το ρεύμα είναι πολύ ισχυρό», ανέφερε.

#BREAKING Two people have died as Storm Babet brought high winds, torrential rain, and severe flooding to parts of Scotland. #StormBabet #Weather #UK #SCO #Scottish pic.twitter.com/5cieuEWZgo

Πολλά σχολεία ήταν κλειστά σήμερα στην περιοχή, δρόμοι είχαν αποκλειστεί και περισσότερες από 20.000 κατοικίες είχαν διακοπές ρεύματος, το οποίο έχει στο μεταξύ αποκατασταθεί για τη μεγάλη πλειονότητα από αυτά.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ορισμένες κοινότητες μπορεί να αποκοπούν για πολλές ημέρες εξαιτίας των έντονων πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Babet, ενώ η Βρετανική Γεωλογική Επισκόπηση, μια κυβερνητική υπηρεσία, προειδοποίησε για κίνδυνο κατολισθήσεων στη Σκωτία.

Ριπές ανέμου σχεδόν 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα με κίνδυνο πολύ υψηλά κύματα στις παράκτιες περιοχές.

Στην Ιρλανδία, εκατοντάδες κτίρια πλημμύρισαν στο Κορκ (νότια), όπου αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν πως οι πλημμύρες δεν έχουν προηγούμενο τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια.

Storm Babet unleashes chaos in the UK and Ireland, primarily affecting Southern Ireland and Scotland. The Met Office has issued a rare red weather warning for ‘exceptional’ rainfall. Please stay safe, avoid travel, and follow advice from local authorities.



Learn how you can make… pic.twitter.com/a2NHzNkTg6