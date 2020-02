Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος της 40χρονης παρουσιάστριας Κάρολιν Φλακ. Βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Οπως αναφέρει η Sun ο θάνατος της Κάρολιν Φλακ οφείλεται σε αυτοκτονία. Την είδηση για το τραγικό τέλος της Κάρολιν Φλακ επιβεβαίωσε η οικογένειά της. “Επιβεβαιώνουμε ότι η Καρολίν μας πέθανε σήμερα, 15 Φεβρουαρίου. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Τύπο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτήν τη δύσκολη εποχή”.

Να σημειωθεί πως η Caroline Flack αποχώρησε από την παρουσίαση της χειμερινής σεζόν του reality Love Island. Είχε κατηγορηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο για επίθεση εναντίον του συντρόφου της, τενίστα Lewis Burton, μετά από φιλονικία που είχαν. Εκείνος δεν είχε στηρίξει την κατηγορία εις βάρος της, ωστόσο, η δίκη είχε οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Να σημειωθεί πως η Καρολίν Φλακ είχε βρεθεί στα πλατό διάσημων σόου στη Βρετανία όπως το Fame Academy, I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!, το Britain’s Got More Talent και το X Factor.