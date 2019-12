Yπεραστικό λεωφορείο ανετράπη σε δρόμο στη βόρεια Χιλή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 άτομα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Είκοσι ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο αυτό και υπάρχουν περίπου 20 τραυματίες», δήλωσε ο περιφερειακός εισαγγελέας Ρικάρντο Κάστρο.

Ένας αρχικός απολογισμός που ανακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της περιοχής ‘Εντγκαρ Μπλάνκο έκανε λόγο για 17 νεκρούς.

A bus veered off a winding road and crashed into a ravine in northern Chile late on Sunday, claiming the lives of at least 20 people and injuring 21 others. pic.twitter.com/rYpjDWqvWj

