Σοκ στις ΗΠΑ: Έφηβος σκότωσε την 5μελή οικογένεια του επειδή του φώναξε ο πατέρας του (vid)

Για «μαζική δολοφονία» κάνουν λόγο οι αρχές στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ αφού ένας έφηβος σκότωσε πέντε μέλη της οικογένεια του. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το παιδί φέρεται να έβγαλε όπλο και να άρχισε να πυροβολεί γιατί… του φώναξε ο πατέρας του.

Στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν νεκροί: η Κέζι Τσάιλντς, 42 ετών, ο Ρέιμοντ Τσάιλντς, 42 ετών, ο Ελάιτζα Τσάιλντς, 18, η Ρίτα Τσάιλντς, 13, και η Κιάρα Χόκινς, 19. Η Χόκινς ήταν έγκυος, αλλά δεν ήταν δυνατό να σωθεί το έμβρυο. Όλοι ήταν συγγενείς του δράστη.

Σημειώνεται ότι ο μικρότερος αδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά στο μακελειό, αλλά έζησε για να πει στις αρχές τι συνέβη, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που ανέφερε το δίκτυο Fox. Το αγόρι είπε ότι ο αδελφός του ήταν εξοργισμένος επειδή ο πατέρας τους, τον επέπληξε γιατί έφυγε από το σπίτι χωρίς να ενημερώσει.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο μικρότερος αδελφός στις αρχές, την ώρα που ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί βρισκόταν μαζί με τους γονείς του στον επάνω όροφο και η αδελφή του φώναζε. Ακολούθησε ο ήχος περισσότερων σφαιρών – τότε ο δολοφόνος «κατέβηκε από τις σκάλες με ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί», είπε στους αστυνομικούς. Ο νεότερος αδελφός έφυγε από την πόρτα, αλλά ο δράστης τον κυνήγησε, πυροβολώντας τον.

A juvenile, who was not identified, was charged in the fatal shooting of five people who were found in a home in Indianapolis on Sunday, a crime that the city’s mayor denounced as an evil act of “mass murder.” https://t.co/CC6HvR2pah