Τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί από την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες (27.11.2022) το βράδυ μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ στο ξενοδοχείο Villa Rose στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της Σομαλίας, η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας «ολοκληρώθηκε» και τελείωσε η πολιορκία του κτιρίου από τους τζιχαντιστές. Ωστόσο, δεν ήταν αναίμακτη, καθώς οι νεκροί είναι ήδη 8 και συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο.

Μέλη της Σεμπάμπ με όπλα και εκρηκτικά εισέβαλαν την Κυριακή στο ξενοδοχείο Villa Rose. Την ώρα εκείνη στους χώρους του βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας, όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, κάποιοι από αυτούς διέφυγαν από τα παράθυρα του ξενοδοχείου.

«Η επιχείρηση “σκούπα” στο ξενοδοχείο Villa Rose ολοκληρώθηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαντίκ Ντουντίσε. Σημειώνεται ότι το Villa Rose βρίσκεται πολύ κοντά στην προεδρική κατοικία.

Η Σεμπάμπ «σκότωσε 8 πολίτες που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο και οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να διασώσουν περίπου 60 άτομα και κανείς δεν τραυματίστηκε», συμπλήρωσε ο Ντουντίσε.

Somalia security forces are yet to end a siege at a hotel in Mogadishu over 16 hours since the attack started. Al Shabab gunmen are still holed up in Villa Rose hotel not far from the presidential palace in Mogadishu. pic.twitter.com/giaA4Qmtpz