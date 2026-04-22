Σουηδία: 20 σχολεία έκλεισαν μετά από απειλές που έλαβε η αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Μπορλένγκε, στην κεντρική Σουηδία, μετά από απειλές που έλαβε η αστυνομία και στοχοθετούσαν κάποια σχολεία, με αποτέλεσμα να κλείσουν τουλάχιστον 20 στην περιοχή.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο που ελήφθη λόγω πιθανής απειλής βίας κατά των σχολικών δραστηριοτήτων», ανέφερε ο δήμος του Μπορλένγκε της Σουηδίας σε ανακοίνωσή του, απαριθμώντας τα 16 δημόσια σχολεία που έκλεισαν. Πέντε ιδιωτικά σχολεία αποφάσισαν επίσης να κλείσουν, σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δέχτηκε πληροφορίες για «απειλές που στοχοθετούν σχολεία στο Μπορλένγκε» και έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «σοβαρές παράνομες απειλές εναντίον μιας ομάδας». «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η απειλή είναι βάσιμη ή όχι», προστίθεται στην ανακοίνωσή της.

Το Μπορλένγκε, με πληθυσμό περίπου 45.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης και οι επιθέσεις σε σχολεία είναι σχετικά σπάνιες στη Σουηδία.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ένας 35χρονος ένοπλος σκότωσε 10 άτομα σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Έρεμπρο, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της Σουηδίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένοπλος ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του λόγω οικονομικών και ψυχολογικών προβλημάτων.

Τον Μάρτιο του 2022, ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε θανάσιμα δύο καθηγητές σε ένα λύκειο στο Μάλμε (νότια Σουηδία).

Τον Οκτώβριο του 2015, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε μια ρατσιστικά υποκινούμενη επίθεση σε ένα σχολείο στο Τρολχάταν, στη δυτική Σουηδία, από έναν δράστη οπλισμένο με σπαθί, ο οποίος αργότερα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία.