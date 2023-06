Την τελευταία της σχολική απεργία για το κλίμα έκανε η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία σήμερα (09.06.2023) αποφοίτησε από το σχολείο της στη Σουηδία.

“Σήμερα αποφοιτώ από το λύκειο, που σημαίνει ότι δεν θα μπορώ πλέον να κάνω σχολική απεργία για το κλίμα. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία μου σχολική απεργία”, έγραψε στο Twitter η 20χρονη ακτιβίστρια.

«Θα συνεχίσω να διαδηλώνω τις Παρασκευές, ακόμα κι αν τεχνικά δεν θα είναι πλέον ‘απεργία στα σχολεία’», είπε. Και συνέχισε: «Όταν ξεκίνησα να απεργώ το 2018, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα οδηγούσε σε κάτι. Το 2019, εκατομμύρια νέοι άνθρωποι» δεν πήγαν σχολείο «για το κλίμα» και «πλημμύρισαν τους δρόμους σε περισσότερες από 180 χώρες», όπως περιγράφει.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την καταστροφή του φράγματος για την οποία το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται, η Τούνμπεργκ δήλωσε: “Αυτή η οικοκτονία ως μια συνέχιση της απρόκλητης ολοκληρωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια ακόμη ωμότητα που αφήνει άφωνο τον κόσμο. Τα μάτια μας βρίσκονται για μια ακόμη φορά πάνω στη Ρωσία που πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτά τα εγκλήματα”, έγραψε χθες στο Twitter.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

