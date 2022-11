Καθυστερήσεις φαίνεται πως παίζει η Ουγγαρία σχετικά με την επικύρωση της αίτησης ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας το ΝΑΤΟ.

Στις 22 Οκτωβρίου το Politico ανέφερε πως ο επικεφαλής του επιτελείου του Βίκτορ Όρμπαν, Gergely Gulyás, δήλωνε σε δημοσιογράφους πως η Ουγγαρία υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και έχει υποβάλει τα έγγραφα επικύρωσης στην Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο η τυπική έγκριση ακόμη δεν έχει δοθεί.

Σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουγγαρία θα επικυρώσει την αίτηση ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Όρμπαν.

«Είναι θετικό που η Φινλανδία μπορεί να υπολογίζει στην Ουγγαρία για την επικύρωσή μας για το ΝΑΤΟ. Προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση του φινο-ουγγρικού μας δεσμού και ως συμμάχων», έγραψε ο Σάουλι Νιινίστο στο Twitter αναφερόμενος στην κοινή γλωσσική ιστορία των δύο χωρών.

I had a telephone conversation with @PM_ViktorOrban. Good that Finland can count on Hungary in our NATO ratification. I look forward to further strengthening our Fenno-Ugric connection also as allies.