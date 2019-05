Σουηδία: Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι!

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι συνέβη στην πόλη Χέλσινγκμποργκ, στη νότια Σουηδία. Το θύμα, ένας 27χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προτού υποκύψει στα τραύματά του.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Voi είχε ξεκινήσει την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στο Χέλσινγκμποργκ την Τετάρτη (29.5.2019), δηλαδή την παραμονή της τραγωδίας.

An official at the Swedish Transport Agency has called for electric scooters to be banned from roadways after a fatal accident late Thursday claimed the life of a 27-yr-old man while he rode one in Helsingborg.

