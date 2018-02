Space X: Πέρα από τον Άρη ταξιδεύει το διαστημικό αυτοκίνητο Tesla

Κατευθύνεται, τελικά, πέρα από τον ‘Αρη που ήταν ο αρχικός στόχος, προς τη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στον γειτονικό πλανήτη και στον Δία, όπου η πιθανότητα μιας καταστροφικής σύγκρουσης δεν είναι αμελητέα.

Αν και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μέχρι να φθάσει εκεί μετά από ένα πολύμηνο ταξίδι, μπορεί η κοσμική ακτινοβολία που στο μεταξύ θα βομβαρδίζει το διαστημικό αυτοκίνητο και τον «οδηγό» του, να έχει προκαλέσει τη σταδιακή αποσύνθεσή τους.

Ο Μασκ με μήνυμά του στο Twitter είπε, ότι ο ισχυρότερος πύραυλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Falcon Heavy της Space X, «ξεπέρασε την τροχιά του ‘Αρη και συνεχίζει με στόχο τη ζώνη των αστεροειδών».

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018