Σπάει τα κοντέρ ο Ed Sheeran! Περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως το 2017

Ο βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης Ed Sheeran είναι ο καλλιτέχνης που πούλησε τους περισσότερους δίσκους παγκοσμίως το 2017, ενώ ακολουθεί ο καναδός ράπερ Drake και η αμερικανίδα τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ, ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI).

Ο 27χρομος Ed Sheeran, που διαδέχεται τον Drake στην πρώτη θέση της ετήσιας κατάταξης, γνώρισε «μια επιτυχία που σπάει τα ρεκόρ με το τρίτο του άλμπουμ, το «Divide», και τα σινγκλ «Shape of you», «Castle on the hill», «Galway Girl» και «Perfect», υπογράμμισε η IFPI.

Το άλμπουμ «Divide» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2017 «και έγινε επανειλημμένα πλατινένιο σε 36 αγορές», ενώ το «Shape of you» ήταν «το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο το 2017 και έγινε επανειλημμένα πλατινένιο σε 32 αγορές».

Ο Ντρέικ, πρώτος σε πωλήσεις παγκοσμίως το 2016, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση το 2017 χάρη στον δίσκο του «More life», που ήταν το άλμπουμ που ακούστηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια του 24ωρου στις υπηρεσίες streaming μουσικής Apple Music και Spotify, τονίζει η IFPI.

Ακολουθεί τρίτη η Τέιλορ Σουίφτ με το έκτο της άλμπουμ «Reputation», παρότι κυκλοφόρησε μόλις τον Νοέμβριο του 2017.

Η IFPI, που εδρεύει στο Λονδίνο, καταρτίζει την κατάταξή της λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις δίσκων, τις επιγραμμικές πωλήσεις και τις ακροάσεις streaming. Αλλά η διεθνής ομοσπονδία δεν ανακοίνωσε τον συνολικό αριθμό πωλήσεων για τον καθένα από τους καλλιτέχνες.

Αναλυτικά η δεκάδα με… μπροστάρη τον Ed Sheeran

Οι δέκα καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων το 2017 ήταν οι εξής:

1. Ed Sheeran

2. Ντρέικ

3. Τέιλορ Σουίφτ

4. Κέντρικ Λαμάρ

5. ‘Εμινεμ

6. Μπρούνο Μαρς

7. The Weeknd

8. Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Imagine Dragons

9. Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Linkin Park

10. To αμερικανικό δίδυμο dj/παραγωγών The Chainsmokers

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ