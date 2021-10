Οι καλλιτεχνικές ανησυχίες του θρυλικού πυγμάχου Μοχάμεντ Άλι που αποτυπώθηκαν σε σπάνιους πίνακες ζωγραφικής, σχέδια και σκίτσα, πωλήθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Bonhams έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Κεντρική θέση στη δημοπρασία που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη ήταν το ζωγραφικό έργο «Sting Like a Bee», το οποίο πωλήθηκε 425.000 δολάρια. Ο Μοχάμεντ Άλι ζωγράφισε το έργο το 1978, ενώ γύριζε την ιστορική μίνι σειρά «Freedom Road».

«Πέταξε σαν πεταλούδα, κάρφωσε σαν μέλισσα» η ατάκα που έλεγε συνεχώς ο Μοχάμεντ Άλι για να περιγράψει το στυλ πάλης του αναγράφεται στο συννεφάκι διαλόγου στο σκίτσο.

Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα και ένας από τους σπουδαιότερους πυγμάχους στην ιστορία του αθλήματος ο Μοχάμεντ Άλι ήταν επίσης ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιητής. Το πάθος του για την τέχνη ήταν ελάχιστα γνωστό, αλλά του άρεσε να σχεδιάζει για να χαλαρώνει μετά από έναν αγώνα ή την προπόνηση.

Πίνακας με χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε του 1979 με τις λέξεις «I Love You America» πωλήθηκε 150.000 δολάρια,

Τα έργα τέχνης που δημοπρατήθηκαν προήλθαν από τη συλλογή του Ρόντνεϊ Χίλτον Μπράουν, φίλου του Μοχάμεντ Άλι.

A rare collection of boxer Muhammad Ali's sketches and paintings is going up for auction in New York next week https://t.co/QtRJjp4WLi pic.twitter.com/393QBaFTht