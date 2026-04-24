Spotify: Η Τέιλορ Σούιφτ και ο Bad Bunny στην κορυφή της λίστας των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams όλων των εποχών

Η Τέιλορ Σούιφτ βρίσκεται στην κορυφή και στη δεύτερη θέση ο Bad Bunny, στη λίστα καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams όλων των εποχών του Spotify, η οποία δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης (24.04.2026).

Η Τέιλορ Σούιφτ βρίσκεται στην κορυφή μετά την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της το «The Lie of A Showgirl», που έγινε το μεγαλύτερο σε πωλήσεις παγκοσμιώς το 2025.

Στη δεύτερη θέση δεν αποτελεί έκπληξη, ο Bad Bunny, ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο που πήρε το βραβείο Grammy για τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Ο καλλιτέχνης που γεννήθηκε ως Benito Antonio Martínez Ocasio ανακηρύχθηκε ο καλλιτέχνης της χρονιάς με τις περισσότερες αναπαραγωγές άλμπουμ, εκθρονίζοντας τη Σούιφτ, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Drake είναι ο τρίτος καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify, ακολουθούμενος από τους The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future και Juice WRLD, με αυτή τη σειρά.

Εκτός από την ονομασία των καλλιτεχνών με τις περισσότερες streams παγκοσμίως, το Spotify συγκέντρωσε τα άλμπουμ, τα τραγούδια, τα podcast και τα ηχητικά βιβλία με τις περισσότερες streams για να γιορτάσει την 20ή επέτειό του.

Το streaming αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που παράγονται από τη μουσική βιομηχανία – 82% στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ηχογράφησης της Αμερικής.

Το Spotify, μια εταιρεία με έδρα τη Σουηδία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006, είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα από όλες. Αντιπροσωπεύει πάνω από το 31% του συνολικού μεριδίου αγοράς, με αναφερόμενους 751 εκατομμύρια χρήστες και 290 εκατομμύρια συνδρομητές σε περισσότερες από 184 αγορές.

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify:

1. Τέιλορ Σουίφτ

2. Bad Bunny

3. Drake

4. The Weeknd

5. Ariana Grande

6. Ed Sheeran

7. Justin Bieber

8. Billie Eilish

9. Eminem

10. Kanye West

11. Travis Scott

12. BTS

13. Post Malone

14. Bruno Mars

15. J Balvin

16. Rihanna

17. Coldplay

18. Kendrick Lamar

19. Future

20. Juice WRLD

Τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του Spotify όλων των εποχών:

1. Bad Bunny’s “Un Verano Sin Ti”

2. The Weeknd’s “Starboy”

3. Ed Sheeran’s “÷ (Deluxe)”

4. Olivia Rodrigo’s “SOUR”

5. The Weeknd’s “After Hours”

6. SZA’s “SOS”

7. Post Malone’s “Hollywood’s Bleeding”

8. Taylor Swift’s “Lover”

9. Arctic Monkeys’ “AM”

10. Billie Eilish’s “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

11. Dua Lipa’s “Future Nostalgia”

12. Post Malone’s “Beerbongs & Bentleys”

13. XXXTENTACION’s “?”

14. Karol G’s “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”

15. Bad Bunny’s “YHLQMDLG”

16. Bruno Mars’ “Doo-Wops & Hooligans”

17. Drake’s “Views”

18. Taylor Swift’s “Midnights”

19. Drake’s “Scorpion”

20. The Weeknd’s “Beauty Behind The Madness”

Τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify όλων των εποχών:

1. The Weeknd’s “Blinding Lights”

2. Ed Sheeran’s “Shape of You”

3. The Neighbourhood’s “Sweater Weather”

4. The Weeknd ft. Daft Punk’s “Starboy”

5. Harry Styles’ “As It Was”

6. Lewis Capaldi’s “Someone You Loved”

7. Post Malone and Swae Lee’s “Sunflower — Spider-Man: Into the Spider-Verse”

8. Drake ft. Wizkid and Kyla’s “One Dance”

9. Ed Sheeran’s “Perfect”

10. The Kid LAROI and Justin Bieber’s “Stay”

11. Imagine Dragons’ “Believer”

12. Arctic Monkeys’ “I Wanna Be Yours”

13. Glass Animals’ “Heat Waves”

14. Billie Eilish and Khalid’s “Lovely”

15. Coldplay’s “Yellow”

16. Lord Huron’s “The Night We Met”

17. The Chainsmokers ft. Halsey’s “Closer”

18. Billie Eilish’s “Birds of a Feather”

19. Vance Joy’s “Riptide”

20. Lady Gaga and Bruno Mars’ “Die With A Smile”