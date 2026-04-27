Κόσμος

Σρι Λάνκα: Χειροπέδες σε 22 βουδιστές μοναχούς για μεταφορά 110 κιλών ισχυρού είδους κάνναβης

Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Σρι Λάνκα και οι βουδιστές μοναχοί είχαν κρύψει την κάνναβη στα τοιχώματα από τις βαλίτσες τους
Μοναχοί βουδιστές
(AP Photo/Allison Joyce, File)

Με 110 κιλά κάνναβης στις αποσκευές τους συνελήφθησαν την Κυριακή (26.04.2026) στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Κολόμπο 22 βουδιστές μοναχοί από τη Σρι Λάνκα.

Οι βουδιστές μοναχοί είχαν επισκεφθεί την Ταϊλάνδη και είχαν φροντίσει να προμηθευτούν ένα ισχυρό είδος κάνναβης.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι βουδιστές μοναχοί επέστρεφαν στη Σρι Λάνκα μετά από τετραήμερες διακοπές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Το Kush μια άκρως ισχυρή ποικιλία κάνναβης και το είχαν κρύψει στις αποσκευές τους, ανέφερε εκπρόσωπος των τελωνείων της Σρι Λάνκα.

«Κάθε ένας μετέφερε περίπου πέντε κιλά του ναρκωτικού κρυμμένα στα ψεύτικα τοιχώματα των αποσκευών του», σχολίασε και πρόσθεσε ότι οι μοναχοί παραδόθηκαν στην αστυνομία. Την Κυριακή οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστή.

Να σημειωθεί ότι οι μοναχοί στην πλειονότητά τους ήταν νέοι φοιτητές από ναούς σε όλη τη Σρι Λάνκα και οι διακοπές τους χρηματοδοτήθηκαν από έναν επιχειρηματία.

Από την πλευρά τους οι υπάλληλοι που τους έπιασαν στα πράσα με τα ναρκωτικά υποστήριξαν ότι ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση Kush που έχει γίνει ποτέ στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας της Νότιας Ασίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
45
42
38
35
34
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το «φόρεμα Temu» της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο δείπνο των ανταποκριτών διχάζει τις ΗΠΑ
«Την λυπάμαι, ο άντρας της είναι πολύ πλούσιος και δεν της αγοράζει ένα καλό φόρεμα» γράφει κάποιος ενώ άλλος: «Τώρα σας ενοχλούν και τα οικονομικά φορέματα; Τι πρέπει τελικά να κάνουν για να σας ικανοποιήσουν;»
Viral το φόρεμα της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο Δείπνο των Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο
Σάλος με τον Μπεν Στίλερ: Η παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που εξόργισε το διαδίκτυο και τους MAGA
Η ανάρτηση του Στίλερ έγινε 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο των αντακριτών του Λευκού Οίκου αλλά αφορούσε τη νίκη της ομάδας μπάσκετ Νιου Γιορκ Νικς
Μπεν Στίλερ
Στη Ρωσία ο Αραγτσί: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν
Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν
O Αμπάς Αραγτσί
«Καμπανάκι» της Ισπανίας για τα αεροπορικά εισιτήρια: «Αγοράστε τώρα» γιατί έρχεται εκτόξευση τιμών
Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν
Αεροδρόμιο στην Γκραν Κανάρια
Τζέικ Ράινερ: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μιλάει πρώτη φορά για τη δολοφονία των γονιών του – «Η ζωντανή μου κόλαση»
«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε ένα παραλήρημα» - Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους και αδερφό του, Νικ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ και τον γιο τους Τζακ
Newsit logo
Newsit logo