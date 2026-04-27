Σρι Λάνκα: Χειροπέδες σε 22 βουδιστές μοναχούς για μεταφορά 110 κιλών ισχυρού είδους κάνναβης

Με 110 κιλά κάνναβης στις αποσκευές τους συνελήφθησαν την Κυριακή (26.04.2026) στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Κολόμπο 22 βουδιστές μοναχοί από τη Σρι Λάνκα.

Οι βουδιστές μοναχοί είχαν επισκεφθεί την Ταϊλάνδη και είχαν φροντίσει να προμηθευτούν ένα ισχυρό είδος κάνναβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι βουδιστές μοναχοί επέστρεφαν στη Σρι Λάνκα μετά από τετραήμερες διακοπές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Το Kush μια άκρως ισχυρή ποικιλία κάνναβης και το είχαν κρύψει στις αποσκευές τους, ανέφερε εκπρόσωπος των τελωνείων της Σρι Λάνκα.

«Κάθε ένας μετέφερε περίπου πέντε κιλά του ναρκωτικού κρυμμένα στα ψεύτικα τοιχώματα των αποσκευών του», σχολίασε και πρόσθεσε ότι οι μοναχοί παραδόθηκαν στην αστυνομία. Την Κυριακή οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστή.

Να σημειωθεί ότι οι μοναχοί στην πλειονότητά τους ήταν νέοι φοιτητές από ναούς σε όλη τη Σρι Λάνκα και οι διακοπές τους χρηματοδοτήθηκαν από έναν επιχειρηματία.

Από την πλευρά τους οι υπάλληλοι που τους έπιασαν στα πράσα με τα ναρκωτικά υποστήριξαν ότι ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση Kush που έχει γίνει ποτέ στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας της Νότιας Ασίας.