Στα «άδυτα» του δείπνου ΗΠΑ – Ουκρανίας: Η «διπλωματία της κουζίνας» και οι σκόπελοι της ένταξης στο ΝΑΤΟ και της παραχώρησης εδαφών

Αισιόδοξο είναι το κλίμα μετά το δείπνο στη Νότια Φλόριντα, μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ουκρανίας για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τη λήξη του πολέμου από τη Ρωσία.

Δημοσίευμα του CNN, εισχώρησε στο δείπνο που έγινε στο ιδιωτικό κλαμπ μελών Shell Bay της εταιρείας Witkoff Group στη Νότια Φλόριντα, με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και τις Ουκρανίας, να συζητούν τις πιο δύσκολες προς επίλυση λεπτομέρειες του σχεδίου.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο κάθισαν η μία απέναντι στην άλλη για «σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, συνοδευόμενες από άφθονο ουκρανικό μπορς, μια σούπα από παντζάρι και λάχανο, η οποία – όπως είπε ένας συμμετέχων – ήταν «πολύ πλούσια σε κρέας».

Η προσφορά αυτής της σούπας, μαζί με χολούμπτσι, παραδοσιακά ουκρανικά ρολά με λάχανο και κρέας, θεωρήθηκε ως μια ευπρόσδεκτη αναφορά στον ουκρανικό πολιτισμό, μια έξυπνη διπλωματική κίνηση, αναφέρει το δημοσίευμα, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να συμβιβαστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή που γνωρίζει το παρασκήνιο των εν λόγω συνομιλιών, ανέφερε στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν «ένα βήμα προς τα εμπρός» και «χτίστηκαν πάνω στην πρόοδο που έγινε στη Γενεύη», όπου και είχε πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών για τις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

«Θα ήταν πολύ νωρίς να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα εδώ, καθώς πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν», δήλωσε η πηγή στο CNN και άφησε να εννοηθεί ότι έγινε πρόοδος σε κάποιους τομείς «η συνάντηση ήταν πολύ συγκεντρωμένη και τα πιο προβληματικά σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Rubio: “This is not just about ending a war. This is about ending a war in a way that creates a mechanism and a way forward that will allow Ukraine to be independent and sovereign, never have another war again, and create tremendous prosperity for its people. Not just rebuild the… pic.twitter.com/Wle7lboq4B — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 30, 2025

Το ζήτημα του ΝΑΤΟ

Ένα από τα πιο «προβληματικά σημεία» της αρχικής ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων που είχαν προωθήσει οι ΗΠΑ, ήταν η απαίτηση η Ουκρανία να παραιτηθεί επίσημα από την επιθυμία της – που είναι κατοχυρωμένη στο σύνταγμά της – να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται για βασικό ρωσικό αίτημα για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να απορρίπτουν.

Ωστόσο, η πηγή του CNN λέει τώρα ότι οι διαπραγματευτές συζήτησαν ένα πιθανό σενάριο, στο οποίο η Ουκρανία θα εμποδιζόταν ουσιαστικά να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μέσω ρυθμίσεων που θα πρέπει να διαπραγματευτούν απευθείας τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα.

«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, με τη νομική έννοια, αυτή την επιδίωξη», είπε η πηγή στο CNN. «Αλλά αν οι ΗΠΑ έχουν κάτι να συμφωνήσουν διμερώς με τη Ρωσία, ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ σε πολυμερές επίπεδο, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε.

Μια τελική απόφαση για έναν τόσο ευαίσθητο συμβιβασμό – που πιθανόν θα είναι αντιδημοφιλής μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ – δεν έχει ακόμη ληφθεί και τελικά θα ληφθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε η πηγή στο CNN.

Στη Μόσχα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας προχωρούν, και καθώς ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, εξετάζονται δημιουργικές λύσεις για να παρακαμφθούν οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Ένα ακόμη από αυτά τα προβληματικά σημεία είναι η απαίτηση του Κρεμλίνου που επίσης συμπεριλήφθηκε στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση των 28 σημείων ήταν η παραχώρηση από την Ουκρανία εδαφών στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει, αλλά δεν έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει μια «ζώνη-φρούριο» από πόλεις και κωμοπόλεις με ισχυρή άμυνα και θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της Ουκρανίας, να γίνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό ρωσική διοίκηση, στην οποία όμως η Μόσχα δεν θα μπορούσε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις.

Η πηγή, με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, είπε ότι οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το ζήτημα που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα προς επίλυση μέσω των συνομιλιών.

«Η ιδέα να παραδοθεί ο έλεγχος στους Ρώσους, με τρόπο που θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα έκανε πιο πιθανή μια μελλοντική επίθεση, μειώνοντας δραστικά τις δυνατότητες της Ουκρανίας, είναι εκτός συζήτησης», είπε η πηγή στο CNN.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι να διατηρηθούν οι συνταγματικές προβλέψεις και ταυτόχρονα να παραμείνει ασφαλής η Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ενδέχεται επίσης τις επόμενες ημέρες να αποκαλυφθεί ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να εμποδίσει τις εξελίξεις: το Κρεμλίνο, που μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να περιορίσει οποιαδήποτε από τις μέγιστες απαιτήσεις του για την υποταγή της Ουκρανίας πριν από τον τερματισμό του πολέμου.

Καθώς υπάρχουν ενδείξεις για πιθανούς ουκρανικούς συμβιβασμούς που διαμορφώνονται από Αμερικανούς διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση της αμερικανικής «διπλωματίας» είναι το πώς θα πειστεί η Ρωσία να τους αποδεχθεί.