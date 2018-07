Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής του συγκυβερνώντος ακροδεξιού κόμματος της Λέγκας, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον συγγραφέα και ακτιβιστή εναντίον της μαφίας Ρομπέρτο Σαβιάνο, τον σφοδρότερο επικριτή του το τρέχον διάστημα.

Η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται, ιδίως αφού ο νέος υπουργός Εσωτερικών απείλησε να βάλει τέλος στην αστυνομική προστασία του συγγραφέα, που του προσφέρεται αφότου είχαν γίνει απειλές κατά της ζωής του από μια οικογένεια της Καμόρας, της ναπολιτάνικης μαφίας, έπειτα από την κυκλοφορία του βιβλίου του Γόμορρα το 2006.

«Υπέβαλα μήνυση εναντίον του Σαβιάνο, όπως είχα υποσχεθεί. Δέχομαι όλες τις κριτικές, αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να λέει ότι βοήθησα τη μαφία, αυτά τα σκατά που πολέμησα με όλες μου τις δυνάμεις, ή ότι χαίρομαι για τον θάνατο ενός παιδιού. Αρκετά», ανέφερε ο Σαλβίνι μέσω Twitter.

Ho querelato Saviano, come promesso. Accetto ogni critica, ma non permetto a nessuno di dire che io aiuto la mafia, una merda che combatto con tutte le mie forze, o di dire che sono felice se muore un bambino. Quando è troppo, è troppo. Baci😘.

«Ρομπερτίνο, τέλειωσε η καλοπέραση», σχολίασε ο Λούκα Μορίζι, που χειρίζεται τις επικοινωνίες του Σαλβίνι μέσω Διαδικτύου.

«Ο υπουργός Υποκόσμου αποφάσισε να μου κάνει μήνυση (…). Δεν θα με σταματήσει αυτό μπροστά σε μια κυβέρνηση που φοβάται τις κριτικές φωνές. Στο δικαστήριο, ο Σαλβίνι θα κληθεί να πει την αλήθεια, θα είναι μια καινούργια εμπειρία γι’ αυτόν», ήταν η αντίδραση του Σαβιάνο.

Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi.Non ho ancora avuto comunicazione ufficiale,ma chiederò di essere interrogato perché non arretro davanti a un potere che ha paura delle voci critiche.Salvini in tribunale sarà chiamato a dire la verità.Esperienza per lui nuova. pic.twitter.com/6uU2baJCNP

